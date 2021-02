El sorprendente cambio de imagen de Sarah Ferguson tras ser abuela

Tras el nacimiento de su primer nieto, la duquesa de York de 61 años ha aparecido guapísima, feliz y rejuvenecida en los diarios londinenses. Indudablemente se ha puesto en buenas manos y los resultados son naturales y espectaculares. Ella siempre ha admitido que le encanta cuidarse y disfrutar de la vida, aunque todos sabemos de su lucha con el sobrepeso, porque según ella misma ha declarado ha sido una comedora emocional para compensar cuando la vida se lo ponía difícil, que ha sido durante muchos años, no en vano lleva en la mira de los focos mediáticos de todo el mundo al menos tres décadas.

Sarah Ferguson nunca ha escondido su "afición" al botox

Exceptuando la blefaroplastia, que es una cirugía menor para rejuvenecer la mirada, todos los tratamientos a los que se ha sometido la duquesa de York son médico estéticos, con técnicas muy poco invasivas, resultados inmediatos y muy naturales, tratamientos ambulatorios que te permiten hacer vida normal inmediatamente. La Doctora Gabriela Merzic ha sido la artífice de su espectacular cambio . “Fergie” como le llaman cariñosamente los británicos había abusado mucho del botox y no quería una mirada congelada según sus propias palabras. Sarah explicó que está luchando contra el daño causado por el sol cuando era niña. “Cuando era pequeña, mi madre pensaba que el humectante Nivea era protector solar. Por supuesto que no lo era. Así que ahí es donde comenzó el daño”, dijo. “Es por eso que no me expongo al sol ahora. El bronceado que tengo es falso ya que se trata de autobronceador “. Ella continuó: “Necesito reparar el daño que me hicieron en la playa cuando era niña. Es por eso que empiezo con la mesoterapia, el cóctel de vitaminas para hidratar y estimular la piel. También ha comenzado tratamiento con láser para eliminar arrugas, manchas y lunares causados por el astro sol.

Sarah comenzó a recibir mesoterapia, una inyección de vitaminas, minerales y aminoácidos debajo de la capa mesodérmica de la cara para rellenar la piel, en 2013 antes de pasar a los rellenos orgánicos. Luego, hace cinco años, la Dr. Mercik sugirió que intentara un levantamiento con hilos, que no implica bisturí , sino hilos médicos que se insertan en la piel. Los hilos se disuelven después de seis a ocho meses, pero los resultados duran dos años. “Es como un enrejado de jardín para guisantes de olor”, explicó la duquesa. “Insertas los hilos debajo de la piel con una aguja fina y sostienen todo”.

En Clinica Menorca se realizan todos estos tratamientos de forma personalizada, y cuando se trata de rejuvenecer el rostro en su totalidad, hablamos de Bioplastia, una técnica interactiva y de vanguardia con resultados de lifting, pero sin cirugía, en la que el doctor Ángel Martín, director médico de la clínica es especialista.

Ojos

Blefaroplastia, la cirugía para eliminar el exceso de piel en el párpado superior. Es una cirugía ambulatoria que requiere una semana de recuperación en casa. Los resultados se aprecian a los 10 días y permanecen durante años.

Pómulos

Relleno con ácido hialurónico reticulado para dar volumen a las mejillas y borrar el surco nasogeniano. Los resultados se ven inmediatamente y duran unos 12 meses.

Piel

Para regenerar los procesos naturales de la piel y que ésta tenga un aspecto luminoso y uniforme, con resultados visibles desde el primer día se infiltra plasma rico en plaquetas (PRP) del propio paciente, un tratamiento Top que no lleva más de 30 minutos y que previene y elimina los signos del envejecimiento con tan solo dos sesiones anuales. Se puede combinar con mesoterapia con vitaminas o ácido hialurónico, cada tres meses, para mantener el metabolismo de la piel. O, si se prefiere, también se puede realizar con láser Picosure de cynosure ,entre tres y cuatro sesiones, una cada mes, la piel rejuvenece diez años, con resultados visibles desde la primera sesión.

Arco mandibular

Hilos tensores combinados con ácido hialurónico. Los resultados son inmediatos y duran unos 12 meses.

Labios

Para reestructurar los labios y aportarles volumen se infiltra ácido hialurónico reticulado especial para labios, Belotero o Restilane que no inflaman y mantienen la forma original de la boca del paciente. Rehidrata y redensifica dando una apariencia y un tacto muy natural. Los resultados pueden durar hasta un año si no se es fumador. También han desaparecido las arrugas peribucales. Eso se consigue también con infiltraciones de ácido hialurónico, se llama la técnica de Blanching.