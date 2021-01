La duquesa de York publica su primera novela para adultos

Sarah Ferguson, ex mujer del duque de York, ha escrito su primera novela para adultos, basada en la vida de su tía bisabuela, que publicará este verano Mills & Boon, una editorial dedicada a libros románticos de ficción.

“Her heart for a compass” (Un corazón por brújula) está inspirada en la vida de Lady Margaret Montagu Douglas Scott, cuyos detalles la duquesa de York, de 61 años, descubrió cuando estaba haciendo una investigación sobre sus antepasados, se indica en un comunicado.

No es el primer libro que escribe Sarah Ferguson, divorciada del príncipe Andrés, hijo de la reina Isabel II, ya había publicado libros infantiles, otro sobre la vida de la reina Victoria (1819-1901) e incluso sus propias memorias. “Estoy orgullosa de aportar al mundo editorial mi marca personal de ficción histórica. Todo empezó mientras investigaba mi ascendencia. Al bucear en la historia de los Montagu Douglas Scott, me topé primero con Lady Margaret, que me intrigó porque compartimos uno de mis nombres”, señala Ferguson en la nota.

El príncipe Andrés y Sarah Ferguson pasan el aislamiento juntos

En la novela hay personajes y eventos reales y también experiencias de la vida personal de la duquesa de York, pero en realidad se trata de una historia fruto de “mi imaginación”, agregó. “Siempre he sentido pasión por la investigación histórica y por contar historias de mujeres fuertes”, subrayó.

Esta novela está ambientada en la corte de la reina Victoria y las grandes mansiones de campo en Escocia e Irlanda, así como en Londres y en el Nueva York de finales del siglo XIX.

“Un recorrido fascinante”

La duquesa de York ha escrito su novela con la colaboración de la novelista Marguerite Kaye de Mills & Boon, que ha creado más de cincuenta novelas para la editorial. Esta firma ha calificado la obra como un “recorrido fascinante de una mujer, nacida en los altos niveles de la sociedad, que busca romper el molde, seguir la brújula interna (su corazón) y descubrir su razón de ser, enamorándose en el trayecto”.

Sarah Ferguson

La duquesa fue una de las productoras de la película “Young Victoria” (2009), interpretada por Emily Blunt y en la que una de sus hijas, la princesa Beatriz, tuvo un pequeño papel.

También trabajó en un documental sobre la princesa Louise de Sajonia-Gotha-Altemburgo, madre del príncipe Alberto (marido de la reina Victoria), y tiene una serie de libros infantiles conocida como “Budgie the Helicopter”.