Esta es la foto que ha provocado la gran bronca entre Jorge Javier y Belén Esteban

Una fotografía poco favorecedora de la “princesa del pueblo” ha provocado una bronca sin precedentes entre el presentador y Belén Esteban. Todo comenzaba después de que ésta hiciera un comentario que había despertaba la curiosidad de quiénes compartían plató con ella: “La arruga es bella”. De este modo, la de San Blas pretendía zanjar las burlas que una fotografía suya estaba provocando en las redes sociales. Era un mensaje velado para quiénes criticaban su papada y qué reflejaba un momento de su intervención en “Sábado Deluxe” respondiendo a la carta de Maria José Campanario.

Algunos de sus compañeros, como Kiko Hernández o Jorge Javier, no sabían a qué se estaba refiriendo hasta que, al presentador le hacían llegar la imagen en una publicidad y, ya en el directo, se la mostraba a Kiko Hernández. Un gesto que a Belén Esteban no le ha hecho ninguna gracia y que ha recriminado al de Badalona: “¡Lo estoy viendo! Es una foto mía”.

La foto que ha provocado el gran enfado entre Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez

“Me molesta que lo enseñes porque yo de ti no hago coñas”, le decía la colaboradora. “Si te molesta, no lo vuelvo a hacer”, rectificaba el presentador: “Me sabe mal que te quedes así, Belén. Si sé que te sabe mal…Te lo digo de verdad, eh”. Pero las disculpas de Jorge caían en saco roto y la colaboradora, irónica, le contestaba: “Sí, sí, ya sé que te sabe mal...”

“A mí la verdad es que me ha hecho gracia, pero si a ella no se la hace yo me siento mal. Te prometo que lo siento, te lo digo de verdad”, repetía una y otra vez Vázquez al ver el enfado de su compañera. “¿No me crees?“-preguntaba él, sorprendido de que no creyera que sus disculpas eran sinceras. “Claro que no te creo. Y no voy a estar hablando de esto una hora”. “Yo con estas cosas, si la persona afectada no le hace gracia, a mí no me hace gracia. No me hace gracia que tú lo pases mal”, insistía Jorge Javier.

JJ poniendo en su sitio a la Potorra es lo que España necesitaba. https://t.co/LLmNxTrDrK — Vicky Lecter (@VickyLecter) February 16, 2021

Jorge se enfada ante las amenazas de Belén: “¡Conmigo, amenazas, no!”

“Tengo muchas cosas tuyas y en mi vida he enseñado nada” contestaba Belén sin aceptar las disculpas de Jorge. Y era entonces cuando el presentador pasaba de pedir perdón al ataque. “Esto que estás haciendo me parece peor. Es una idiotez, es una cosa que tú has dicho y nadie sabía a lo que te referías. A mí me da cuenta del nivel de persona que eres, porque eso jamás te lo habría dicho a ti. Jamás. Te estoy diciendo de una manera clara, perdón, pero encima ahora sí que te digo que paso. Paso. No tengo nada más que decir, ya veo como eres”.

La reacción de Jorge Javier sorprendía a todos los presentes que, a excepción de Kiko Hernández, guardaban silencio. En bucle, el presentador arremetía contra Belén: “Me doy cuenta de la clase de persona que eres, te he pedido perdón y no eres capaz de aceptar las disculpas. Mira tía ¡Paso! Me has demostrado cómo eres por si no lo sabía ya. No me vengas a mí ahora con esto, ni con las amenacitas ni nada”. “¿Me vas a decir tú a mí que tienes fotos mías avergonzándome?”, estallaba el presentador de Sálvame.

Belén Esteban, rompe todos los límites con la exposición de su vida

La colaboradora intentaba explicar que no había dicho eso pero el presentador insistía: “De mí puedes enseñar lo que te salga de las narices pero ese tipo de comentarios a mí me demuestran qué clase de persona eres ¡Venga ya las tonterías estas!”

Belén, a punto de llorar, ha salido del plató para no volver

Belén, intentaba contener las lágrimas mientras Jorge le preguntaba: “¿Solo a ti se te pueden aceptar las disculpas? ¿Los demás no? Pues chata, conmigo no, porque te las he pedido de corazón. No me vengas con lloros que ya sé yo que eso funciona muy bien en cámara” le decía antes de que Belén abandonara el plató.

Era entonces cuándo, viendo que ni sus lágrimas iban a calmar al presentador, Belén optaba por levantarse de la silla y salir del plató mientras Jorge la despedía airado: “A tomar por saco con la bicicleta!”. El presentador zanjaba la tensión del programa cambiando de tema y dando paso a un vídeo, pero un micro abierto permitía que se le escuchara aún decir: “¡A tomar por culo, hombre!”. Tras la bronca, Belén Esteban se ha marchado de Telecinco sin que, en esta ocasión, las cámaras la siguieran ni la dirección del programa haya dado ninguna explicación.