Anabel Pantoja estaba convencida de que no iba a ser mamá en un futuro próximo. Pero sus compañeros de ‘Sálvame’ le sometieron a un test en riguroso directo, que demostró lo contrario. El “predictor” anunció el supuesto embarazo de la sobrina de la tonadillera con las dos rayitas pertinentes durante la tarde de ayer.

Anabel estaba convencida de que eso no era cierto y a través de su Instagram ha compartido con sus seguidores otro test que dice lo contrario: no hay embarazo. Pero en el programa de Jorge Javier se encuentran muy ilusionados con la idea de un nuevo retoño en el seno de ‘Sálvame’, es por ello que esta misma tarde la colaboradora ha tenido que someterse a una ecografía para ver si es cierto que dentro de su barriga hay un bebé o no.

Anabel Pantoja se realiza una ecografía en directo, en 'Sálvame'

“De momento no se ve. Habría que esperar un par de semanas para verlo. Es tan pequeñito que no se ve. Lo que es muy importante es que, si lo estás, empieces a cuidarte”, dice la ginecóloga que ha acudido a plató, para disgusto de los allí presentes. De esta manera se ha confirmado el no embarazo de Anabel Pantoja. O al menos, no de momento.