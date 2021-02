Anabel Pantoja está embarazada: lo ha sabido tras hacerse un test en directo en ‘Sálvame’

Anabel Pantoja ha descubierto en la tarde de hoy que está embarazada. Y no ha sido de una forma cualquiera, sino que ha sido en pleno directo en ‘Sálvame’ tras realizarse un test de embarazo.

Anabel se ha ido al baño con Carlota Corredera para hacerse el test. Minutos después, la presentadora ha mostrado ante las cámaras las dos rayitas que certificaban su embarazo. Tras conocer el resultado, Anabel Pantoja, con cara de incredulidad, negaba lo sucedido y afirmaba que habían trucado el test.

Imagen publicada por Anabel Pantoja a las historias de Instagram

Los rumores sobre su embarazo se han confirmado

Anabel Pantoja se ha quedado en shock al conocer la noticia de su embarazo, diciendo que “no es posible”. Los rumores sobre su embarazo surgieron ayer cuando Omar Sánchez, conocido como ‘El Negro’, publicó una imagen en su perfil de Instagram tocándole la barriga, aunque ninguno de los dos confirmó la noticia.

Sin embargo, en ‘Sálvame’ ha explicado que publicaron esa foto porque en una imagen que ella había subido a su perfil haciendo paddle surf había recibido muchos comentarios de usuarios que le decían que estaba embarazada. “Ese día mi chico me vio la barriga y me dijo ‘bueno, tanto que te llaman embarazada, cuando lo estés, ¿cómo te van a llamar?’ Ballena, ballenato. Entonces pusimos eso para que la gente se fueran acostumbrando para ver que apodo me pondrían”, explicó, insistiendo en que el test está mal.

Anabel Pantoja continuó negando la veracidad de la prueba, pero sus compañeros de plató le insistían en que si el test daba negativo, pudiera ser que estuviera embarazada, pero si daba positivo, entonces seguro que estaba embarazada. “Estoy ahora mismo que se me va a salir el corazón”, dijo, con un serio rostro, la sobrina de Isabel Pantoja. “Te juro que yo no contaba con estas dos rayas”.