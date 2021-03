El mercadillo de la Zarzuela que viste a la familia de Doña Letizia

La Reina Letizia surte de ropa a parte de familia. Tanto su hermana Telma como su sobrina Amanda, hija de la anterior, “heredan” prendas en buen estado de la misma esposa de Felipe VI y de sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. No así su otra sobrina, Carla Vigo, la hija de la fallecida Erika, que, por su particular, y demasiado moderna, forma de vestir, tiene un estilo muy diferente al más clásico de sus primas.

Y no es que a Telma le vayan mal las cosas económicamente como para necesitar que su augusta hermana le costee el vestuario, no, pero nunca viene mal que a una le regalen prendas de gran calidad. Por su estatus social, la Reina Letizia no suele repetir vestidos y otras piezas de su armario, y quien mejor que su única hermana para utilizarlas. Usan la misma talla y saben lucirlas igual de bien.

Entre estas prendas, suponemos que hay varios modelos de firmas lowcost como es el caso de Zara o Mango, con el que hemos visto a Doña Letizia en numerosas ocasiones. Aunque, sin duda, la marca de cabecera de la Reina desde 2020 es Carolina Herrera. Y es que su armario se compone de prendas modernas y clásicas, a partes iguales; todo ello para crear los estupendos y únicos looks con los que nos sorprende en cada una de sus apariciones públicas.