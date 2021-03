Sarah Harding, del Girls Aloud, revela que padece un cáncer terminal

La cantante Sarah Harding, ex componente de la “girl band” Girls Aloud acaba de publicar un libro, “Hear me out”, en el que revela cómo afronta el cáncer terminal que padece. The Sun ha hecho públicos algunos fragmentos en los que se confirma que los médicos no dan ninguna espranza a la artista de 39 años.

Tras someterse a una masectomía y un posterior tratamiento de quimioterapia, Sara Harding afirma que tiene afectada la columna. “No hay nada seguro. Estoy agradecida simplemente por levantarme cada día y aprovecharlo lo mejor que puedo, porque ahora sé lo precioso que es” asegura. Hace unas semanas los médicos que la tratan le comunicaron que su estado es terminarl aunque están valorando nuevos tratamientos paliativos.