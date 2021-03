Rafael Amargo huye a Bollywood: pide a la jueza su pasaporte

La vida de Amargo ha dado un giro de 180 grados en la última semana. El polémico bailaor ha estado presente en todas las listas que apuntaban que su participación en «Supervivientes 2021» estaba más que asegurada. Algunos afirmaron incluso que si finalmente decidía no concursar era debido a un desacuerdo en las condiciones económicas. Otros, sin embargo, creían que no había superado las exhaustivas pruebas médicas del concurso, necesarias para saber si la persona se encuentra en condiciones de aventurarse en un «reality» así. Pero la respuesta a uno de los interrogantes más comentados entre los seguidores de «Supervivientes» es otra.

Pruebas médicas pasadas

Puestos en contacto con él, Amargo confirma de forma contundente que «no participaré en ’'Supervivientes’'», al menos, en esta edición. Al preguntarle si el motivo es económico o si verdaderamente no ha sido apto en el examen de salud, su respuesta parece no dejar lugar a dudas: «Las pruebas médicas están más que pasadas, ya que todas las personas que hacen un ’'reality’' de extremas medidas ya pueden hacer el siguiente, y yo hice ’'Expedición Imposible’' en Cuatro y ’'Pequino Express’' en la televisión italiana». Eso sí, deja la puerta abierta a concursar en un futuro, ya que le parece una gran oportunidad y una experiencia trepidante, pero dice que prefiere hacerlo «cuando tenga menos trabajo y más tiempo libre». Aunque la realidad es que hay un motivo mucho más importante. El bailarín huye a Bollywood: «El día 22 de abril me voy a La India a rodar ’'Barroz’', un peliculón sobre la conquista del sur de La India en el que actuaré con el rey del cine de Oriente Medio, Mohanlal». No estará solo: como sucedió en la obra teatral «Yerma», en esta nueva etapa le acompañará su amiga y actriz Sara Vega, hermana de Paz Vega. Una buena noticia para el artista, que ha decidido aparcar su posible andadura en televisión para continuar con su faceta como actor y bailaor por todo lo alto.

El bailarín Rafael Amargo actúa durante un pase gráfico para presentar el espectáculo "Yerma", este viernes en el Teatro de La Latina, en Madrid.

Una de las dudas sobre este viaje a corto plazo es fundamentalmente el hecho de que el artista pueda viajar fuera de nuestras fronteras, después de que fuera detenido a finales del pasado año en Madrid por presunta organización criminal y tráfico de drogas. La magistrada que llevó su caso ordenó la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de acudir los días 1 y 15 de cada mes al juzgado.

El propio Amargo ha querido aclarar esta situación de cara a evitar futuras críticas por este asunto: «Ya he pedido el pasaporte y, como me voy fuera a trabajar, por ese motivo sí que me lo dan, si no, ¿cómo vivo y pago la pensión de mis hijos?», sentencia a este periódico. En la actualidad, se encuentra tranquilo y ya no quiere estar en el punto de mira por sus polémicas o por su faceta privada, ya que será la justicia la que decida lo que tiene que pasar en un futuro. Han sido muchas las personas del entorno más cercano del coreógrafo las que se sumaron hace meses a su carro mediático, aireando los aspectos más íntimos de Rafael. Por eso, entre otras cosas, el artista hace oídos sordos y se ha querido centrar en Bollywood, una industria cinematográfica conocida por mover millones de euros todos los años.