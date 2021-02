Rafael Amargo aclara su relación con Cristian Suescun: “Le quiero mucho, es mi amigo”

Tras los meses más complicados de su vida en los que ha pasado por el calabozo, Rafael Amargo renuncia a sus desencuentros con ‘Sálvame’ para sentarse frente a Jorge Javier Vázquez. Mucho más calmado y reflexivo de lo que nos tiene acostumbrados en sus apariciones públicas, el bailaor dejó claro que tanto el programa como muchos periodistas tendrían que pedirle perdón por cómo le han tratado en estos meses.

Después de hablar sobre sus problemas con la justicia y las drogas, finalmente Lydia Lozano se atrevió a hacerle la pregunta de la noche: “¿Te liaste con Cristian Suescun?”. Y es que hace tan solo unos días el hermano de Sofía publicó unas fotografías juntos, y desnudos, que despertaron ciertas sospechas sobre la relación que mantienen ambos. Pero ante las dudas que planeaban sobre el bailaor, él muy tajante, aseguró que no han tenido nada “ni con dinero ni sin dinero”: “Yo le quiero mucho, es mi amigo”, decía.

“Es un niño con un corazón muy bonito y conmigo se ha portado muy bien, pero no hemos tenido nada”, explicaba el bailaor. Rafael Amargo aseguró que le quiere mucho, que es su amigo y que le está ayudando con varios proyectos profesionales, como es el caso de las polémicas fotos desnudos para OnlyFans o su próximo proyecto: un videoclip. “A mí no me importa hacerme una foto en pelotas con él para echarle una mano, porque es un chico que está luchando y buscando su vida”, añadía Rafael Amargo.