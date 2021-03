Primera “victoria” de Arantxa Sánchez Vicario: su divorcio de Josep Santacana se tramitará en Miami

El divorcio de Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana se tramitará en Miami. Así lo ha decidido la Audiencia de Barcelona po que acaba de dar a conocer la sentencia por la que da la razón a la tenista y a sus abogados, Paola y Ramón Tamborero, que solicitaban la anulación del divorcio emitido en su momento por el Juzgado de Esplugas de Llobregat, tal y como publica Informalia en primicia.

A Santacana le beneficiaba eludir a los tribunales de La Florida donde tendrá que explicar cómo ganó su fortuna, cuando al casarse no tenía nada, además de explicar por qué la tenista está actualmente en la ruina después de que él fuera el administrador de los bienes del matrimonio.

En Cataluña, se tuvieron en cuenta las capitulaciones firmadas por Sánchez Vicario y Santacana antes y durante su matrimonio y por las que en caso de divorcio no podrían reclamarse nada el uno al otro, por lo que el empresario se libraba de rendir cuentas sobre su actual patrimonio. Una sentencia que no se podía apelar y motivo por el que la deportista quería que su divorcio se juzgara en Estados Unidos. En Miami los acuerdos prematrimoniales de separación de bienes firmados en España no tienen ningún valor.

Arantxa Sánchez Vicaria y Josep Santacana

La pandemia del coronavirus ralentizó el divorcio de la pareja al estar tanto en dependencias judiciales catalanas como estadounidenses, con leyes muy distintas al respecto. Parece que finalmente el desenlace es favorable para Arancha Sánchez Vicario que desde su retirada de la competición profesional se ganaba el sueldo dando clases de tenis en un colegio de Miami así como como comentarista deportiva.

El 17 de marzo pasado, la Sección 12 de la Audiencia Provincial de Barcelona, emitió el fallo sobre la petición de Arantxa Sánchez Vicario contra la sentencia de divorcio dictada en 2019 por el Juzgado de Esplugas, donde Santacana había solicitado el divorcio, y el Juzgado se lo concedió. Pero el recurso de la tenista paralizó la sentencia definitiva, de ahí que hasta ahora siguieran oficialmente casados.

Si la Audiencia de Barcelona hubiera ratificado su divorcio, confirmaría la ruina de Arantxa Sánchez Vicario, sin olvidar la deuda de casi 7 millones de euros contraída con el Banco de Luxemburgo por un aval impagado. La expectación ante el fallo que ahora damos a conocer tras semanas de deliberación, era enorme para unos y otros. Si la Audiencia hubiera ratificado su divorcio en lugar de inhibirse, ello hubiera supuesto para Arantxa Sánchez Vicario la confirmación definitiva de su ruina, sin olvidar que el Banco de Luxemburgo reclama al matrimonio casi 7 millones de euros por un aval impagado, más los costes y los intereses. Piden la apertura de juicio oral y pena de cuatro años de prisión.