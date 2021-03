Nacho Jacob pone a examen la imagen de los políticos españoles

Asesor personal y amigo de grandes figuras del mundo del deporte, de la política, de la cultura o de la crónica social, Nacho Jacob es un gurú de la imagen, considerado como uno de los más prestigiosos asesores de nuestro país. El discurso y la mirada de Jacob, ha resultado clave para entender la evolución de nuestra sociedad desde la perspectiva de la estética. Un icono de elegancia y distinción, que asevera que, en el ámbito de lo externo, nada es casual

Hoy, Jacob, analiza aquello que los políticos más influyentes de nuestro país proyectan a partir de sus decisiones en un plano que lejos de ser banal, contribuye a reforzar su relato.

Es Licenciado en Dirección y Administración de Empresas, Licenciado y Doctor en Psicología, y posee numerosos másteres y estudios especializados otorgados por centros o entidades tan prestigiosas como la Universidad Pontificia de Salamanca, la Cámara de Comercio de Nueva York siendo también Doctor Honoris Causa por la Universidad de Perú. Jacob forma parte de la exclusiva lista de las 500 personas más influyentes de España. Organizó durante diez años el Festival Internacional de Cine de Marrakech.

En el campo de la comunicación, Jacob ha desarrollado célebres campañas de publicidad para las firmas más exclusivas del mundo, como son Coca Cola, AXE, Disney o PlayStation. Jacob asesora a sus clientes utilizando criterios que trascienden a cuestiones puramente estéticas, ahondando en el factor humano y en los valores que transmite la imagen proyectada.

Este influencer de imagen es seguido en las redes por artistas como Juan Peña, Julio Iglesias Jr. y exesposa, la modelo Charisse Verhaert; presentadores como Josep Pedrerol, Carlota Corredera, Ana García Obregón, Ivonne Reyes o Sonia Ferrer; socialités como Ana Boyer, Fonsi Nieto, Colate Vallejo-Nájera y personalidades del mundo de la política como Isabel Díaz Ayuso o Cristina Cifuentes. Hoy, Nacho Jacob pone focos y plano a los políticos de nuestro país.

Pablo Iglesias

El experto considera que Pablo Iglesias posee una imagen adecuada para sus votantes. Respecto a éste, señala que su radical cambio de look con moño underground y pendiente, se debe a la polémica generada por la compra del chalet de lujo situado en una urbanización exclusiva en la zona norte de Madrid. Ocupar la vicepresidencia del estado, tener chofer, escoltas y ciertos privilegios, de los que Pablo Iglesias renegaba al principio de su carrera política, podrían haber decepcionado a sus votantes, por lo cual ha realizado este cambio de look que le reafirma en su discurso de raíz. A pesar de que Iglesias percibe alrededor de 80.000 euros anuales, siempre se le suele ver con unos vaqueros de marca blanca y camisas “low cost”; un estilo que le acerca a un electorado afín para captar votos en el caladero juvenil.

Nacho Jacob considera insólito este estilo para un vicepresidente del Gobierno en el contexto de la imagen de España a nivel internacional, destacando no obstante la habilidad de Iglesias: “Te puede gustar o no, pero es muy habilidoso manejando su marca personal, sobre todo en las redes sociales, que domina a la perfección. Posee, además, una gran dote para la oratoria, de estilo extremadamente sosegado, sopesando en extremo cada palabra que proclama. Es muy buen estratega.” Este asesor de imagen considera que es acertado este transversal cambio de estilo para su estrategia política; “es inteligente y eficaz, aunque no me parece adecuado para su cargo y sus obligaciones institucionales”, afirma Jacob.

Pedro Sánchez

Jacob asegura que el presidente del Gobierno aboga cada vez más por un estilo que ofrece una imagen mucho más conservadora: “Empezó siendo político con una imagen fresca y casual, utilizando pantalones vaqueros o camisas de sport, una imagen espontánea y que le acercaba a un votante desenfadado y joven. Él también ha ido evolucionando, es consciente que su electorado exige algunos cambios en su imagen que le acerque a la responsabilidad que exige su cargo”.

El especialista de imagen asocia al liderazgo a prendas de ropa como la chaqueta y la corbata inevitablemente: “numerosos estudios afirman que llevar corbata otorga un grado de credibilidad y convicción más alto”. Jacob considera que Pedro Sánchez como presidente recurre mucho más al uso de trajes, sobre todo oscuros, especialmente de color azul marino: “Añade un toque alegre con el uso de corbatas de colores vivos, restándole un poco de seriedad al conjunto, es una estrategia de imagen adecuada”.

Pablo Casado

En el caso del líder de la oposición Jacob asevera: “Al ser una persona joven de poco más de treinta años, pero con amplia experiencia, con el rostro afeitado su imagen resulta algo aniñada puede restarles peso y credibilidad frente a sus adversarios”.

Tras este análisis respecto a la comunicación no verbal que maneja Casado, se especula que este transversal gurú de la estética podría haber sugerido al presidente de los Populares que dejara crecer su barba para proyectar una imagen más madura, que respaldara su fortaleza como jefe de la oposición.

No obstante, Jacob jamás ha confirmado esta información, puesto que para Jacob la discreción y la confidencialidad son claves para mantenerse en esta profesión. Nacho Jacob constata que es una estrategia de imagen muy acertada, ya que traslada un mensaje de sobriedad y confianza.

Inés Arrimadas

Jacob explica que la política mantiene esa imagen fresca que siempre ha trasladado la formación naranja. Ciudadanos se mantiene fiel a un estilo espontáneo, juvenil y que evoca la estética de una joven clase media urbana. Inés Arrimadas simboliza todos esos valores. La líder de este partido cuenta, según Nacho Jacob, con una imagen femenina y atractiva. Jacob destaca la combinación entre firmeza, carácter y cercanía. Arrimadas no ha variado prácticamente su estilo.

Jacob ve en Arrimadas, cercanía, adaptabilidad y flexibilidad. También considera que la política de la oposición muestra seguridad en un estilo de vestir que se caracteriza por lo “clásico y formal, de líneas estructurales y verticales”.

Santiago Abascal

El asesor de imagen considera que el líder de Vox tiene una imagen hiper masculinizada. Proyecta un mensaje de fuerza al caminar y expresarse con firmeza. Nacho Jacob advierte que Abascal, siempre anda por delante del resto de personas de su equipo o compañeros de partido, evidenciando así su ímpetu:

“Su expresión gestual conecta con su electorado. Su lenguaje meridiano es percibido como sinónimo de seguridad y falta de complejos”, añade. Jacob constata también: “Emplea las técnicas contrarias de oratoria que usan Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que hablan de forma pausada y con cierta pátina de intelectualidad. Mientras que el líder de VOX, apuesta por una narrativa directa que apela a las emociones colectivas, a partir de un tono más contundente”.

Asimismo, Nacho Jacob destaca: “Es un hombre clásico, utiliza trajes de dos piezas a medida de colores oscuros y a veces gris marengo. Tiene una imagen adecuada para su electorado con el perfil de barba recortada, que invocan los rostros que han caracterizado al clásico legionario y otros miembros del Ejército.