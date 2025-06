Carmen Borrego rompe su silencio sobre la polémica en torno a la calle de María Teresa Campos: "Se han dicho muchísimas cosas"

Carmen Borrego ha reaparecido en "Vamos a ver" con muchas ganas de hablar sobre la polémica surgida en torno a la calle que el Ayuntamiento de Málaga ha concedido a María Teresa Campos. Desde hace meses, las hijas de la presentadora están en el ojo del huracán mediático por no haberse aún inaugurado casi dos años después de su fallecimiento.

Hace unos días, la madre de Alejandra Rubio explicó que "vamos a esperar a que la zona donde se ubica la calle de mi madre esté más urbanizada" para inaugurarla, dejando bien claro que a ella el sitio elegido para la calle le parece "fenomenal".

Carmen Borrego rompe su silencio

Hoy ha sido el turno de Carmen Borrego de dar su opinión sobre la polémica. "No es que no estemos agradecidas, es que estamos encantadas de que Málaga le dé una calle a mi madre. Es decisión del ayuntamiento, no hemos intervenido ni en el nombre, ni en el lugar, ni en que se le conceda o no. Es una zona nueva de la ciudad donde va a ir la universidad privada, el centro Nadal… Va a estar muy bien cuando esté terminada", ha comenzado diciendo la madre de José María Almoguera en "Vamos a ver".

Carmen Borrego en "Vamos a ver" Telecinco

A continuación, Borrego ha aclarado que "ahora toda esa zona está en obras. Cuando a mí me llaman y me dicen si queremos, es que ya está la placa y todo, vamos o se esperan. Y yo digo, "hombre es mejor esperar a que esté un poco urbanizado porque no queremos que se diga del ayuntamiento de Málaga que se le ha puesto una escombrera a María Teresa", y cuando eso esté precioso que va a ser una zona maravillosa, pondremos la placa con el alcalde".

"La calle ya está aprobada que es lo importante... Creo que hay que recalcar que mi madre, María Teresa Campos, ha sido periodista más allá de personaje público ha sido maravilloso", ha zanjado la hermana de Terelu Campos sobre la polémica. "Se han dicho muchísimas cosas", se lamentaba la televisiva.

La opinión de Alessandro Lequio

Tras escuchar las explicaciones de Carmen Borrego, el colaborador ha sido muy claro con su opinión: "¿Sabes la sensación que tengo yo? Que no os ha gustado la calle y por eso os estáis haciendo las remolonas".