Luitingo supera a Jessica Bueno y encuentra nueva novia: románticas citas por Sevilla

La relación de Jessica Bueno y Luitingo parecía idílica desde que salieron juntos y enamoradísimos de la casa de ‘GH Vip’. Emplazaron su vida en Bilbao, ciudad en la que la modelo estaba atada por culpa de su exmarido, Jota Peleteiro, pero en cuanto tuvo ocasión cumplió con los deseos del cantante y se instalaron en Sevilla. Un cambio que entendían como necesario para que su vínculo no se viese afectado por constantes discusiones. No pudo ser y meses después llegó su ruptura. Una que se atisbaba que sería amistosa, hasta que la realidad se impuso y comenzaron a tirarse los trastos a la cabeza. No tanto en público, pero sí en privado.

El artista salió mal parado de esta exposición pública de sus intimidades. Recorrió platós de televisión, concedió entrevistas y retransmitió su relación y posteriormente su duelo en redes sociales. Al comenzar a llegar las críticas por la filtración de un desafortunado audio en el que criticaba a la modelo y supuestamente a sus hijos mientras se desahogaba con su madre, decidió blindar su vida al público. Pero los medios de comunicación le siguen aún la pista, deseosos de ver cómo le sonríe la vida lejos de su novia. Parece que le va muy bien.

Luitingo, ¿de nuevo enamorado?

Al echar un vistazo desde ‘TardeAR’ han caído en la cuenta de que vuelve a estar muy bien acompañado, planteándose que podría haber encontrado ya sustituta a Jessica Bueno en su corazón. Tras los rumores que apuntaban a que estaba acercando posiciones con su exnovia y que podrían darse una enésima oportunidad, aparece en escena una nueva mujer. “El cantante ha encontrado el amor en otro sitio”, sentencian desde el programa de Telecinco.

Jessica Bueno y Luitingo Gtres

Luitingo quiso dejar constancia pública de que estaba destrozado tras su ruptura y que tan solo encontraba consuelo en la música y su familia. Se refugió en sus íntimos, pero ahora que han pasado los meses también parece que una nueva fémina está jugando un papel decisivo en su renovada sonrisa. “Ya ha olvidado y ha superado a Jessica Bueno”, sentencia Leticia Requejo, que subraya que “no hay esperanzas, ni posibilidades, ni segundas vueltas, ni terceras con Jessica, porque él ahora mismo está ilusionado y conociendo a otra chica”.

Tal y como plantea la colaboradora del programa de Telecinco, “Luitingo lleva un tiempito, un par de semanas, conociendo a una muchacha de Sevilla que sus iniciales son M. C. Es una chica treintañera del barrio de Triana”, lugar en el que habría surgido la llama de la pasión y la chispa de una nueva ilusión. Al parecer, el cantante ya haría vida con su nueva pareja por las calles sevillanas, sin ocultar lo que está creando con una joven que no tiene vis pública. No es famosa y parece que su intención es continuar siendo una persona anónima, especialmente al ver la repercusión negativa que tuvo el artista cuando estalló su ruptura con Jessica Bueno. No quiere salir mal parada y desea ir poco a poco, pues “es una ilusión, se están conociendo y no es una relación cerrada como tal”, se salvan los dedos en caso de que los protagonistas nieguen el romance y subrayen su estrecha amistad.