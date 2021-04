Mohedano, la venganza de los “antiRociítos”

Las confesiones de Rocío Carrasco en el docudrama «Rocío. Contar la verdad para seguir viva» agudiza, aun más si cabe, el cisma entre la hija de «la más grande» y su familia materna. En los cuatro primeros episodios ha dejado entrever que su tío, Amador Mohedano, filtró el lugar de su luna de miel con Antonio David Flores a una agencia de prensa, con el fin de conseguir un beneficio económico. A su prima Chayo, hija del anterior, de estar al tanto de la infidelidad de su marido con una chica llamada Sonsoles, que era, afirma la Carrasco, amiga suya. De José Ortega Cano manifiesta que no era el hombre apropiado para casarse con la tonadillera. «Mi madre se equivocó con Ortega Cano», dijo, a lo que el torero responde con un tajante «Rocío y yo nos quisimos muchísimo». No habla desde el rencor, sino «desde el dolor».

Una fuente cercana a José nos deja claro que «no quiere ver el documental, para no sufrir, su estado de salud es delicado y no le conviene tanto sobresalto. Porque también teme que Rociíto se refiera «de una forma poco adecuada a sus dos hermanos, Gloria Camila y José Fernando, con los que hace años que no tiene la menor relación».

EL TORERO JOSE ORTEGA CANO Y LA CANTANTE ROCIO CON ROCIO CARRASCO Y SUS HIJOS ROCIO Y DAVID FLORES CARRASCO DURANTE LA PROCESION DE LA VIRGEN DE LA REGLA 1999 LA ©KORPA .

Gloria, recordando que su madre, la añorada Rocío Jurado, pidió a su hija mayor que se ocupara de sus hermanos adoptivos, ratifica, apesadumbrada, que «no tengo relación con ella, tras morir nuestra madre hablábamos, pero sus llamadas cesaron y un día el teléfono dejó de sonar». Uno de sus mayores pesares es que Rocío le pusiera todo tipo de excusas cada vez que quería hablar con sus sobrinos, Ro y David.

Su tío Amador podría estar preparando una respuesta contra a su sobrina mediante una bien pagada exclusiva. En el momento de escribir estas líneas se apunta a que aparecerá muy pronto en el «Deluxe» para contar su verdad. Él niega «haber traicionado a mi sobrina, no lo hice en aquella ocasión ni lo he hecho nunca».

Rosario Mohedano y su padre Amador

Su hija Chayo le aclara a la periodista Marisa Martín Blázquez que «Sonsoles no era amiga mía, sino una simple compañera de trabajo». Tanto ella como sus hermanos «escuchamos rumores de que existía una infidelidad, pero no los creímos». Sí reconoce que Rocío le pidió el teléfono de Sonsoles, pero nada más. Chayo colgó un mensaje en las redes sociales en apoyo a Rociíto: «Aprendamos y no juzguemos sin saber. No al maltrato en ninguna de sus formas». Pero lo subió antes de que Rocío dijera que pensaba que su prima le ocultó que conocía la infidelidad.

Batalla judicial

La madre de la anterior, Rosa Benito, ataca sin remilgos a su sobrina: «Para decir tu historia no puedes mentir. Mi hija no se merece que Rocío le haga esto. Chayo tiene la conciencia muy tranquila». También defiende a su ex marido Amador, y lanza un mensaje de claridad: «Mi ex marido no traicionó a su sobrina».

Rosa Benito junto a Amador Mohedano, en una imagen de archivo

En casa de Ortega Cano hubo reunión de alto nivel con el fin de estudiar las medidas que se tomarán si Rocío Carrasco sigue arremetiendo contra la familia. Allí estaban el torero, su mujer, Ana María Aldón, y su hija Gloria. Y se filtra que no descartan demandar si la situación se convierte en insostenible.

Así pues, esa posible acción judicial se uniría a la demanda que prepara el abogado de Antonio David Flores. El ex guardia civil contraatacará a las acusaciones de su ex mujer en los tribunales. La guerra judicial iniciada tras su separación matrimonial no tiene fin. Mientras, Rocío Flores Carrasco da la callada por respuesta, de momento, cuando le preguntan por las declaraciones de su madre. Personas de su entorno indican que a la hija le gustaría tener, por fin, un acercamiento con su progenitora para aclarar, por fin, posturas. Otros lo ha desmentido, pero nuestra fuente insiste en lo contrario.