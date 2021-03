Sonsoles confirma la infidelidad de Antonio David a Rocío Carrasco y dice que Olga Moreno lo sabía

En el último capítulo de la serie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, Rocío Carrasco desveló que Antonio David le fue infiel cuando ambos estaban casados con una mujer llamada Sonsoles. ”Un verano empiezo a ver cosas que no me gustan con una chica que se llamaba Sonsoles. Demasiado brazo por encima, demasiado toqueteo de la cara, demasiada complicidad que no era lo esperable con una persona que acabas de conocer. Y yo lo hablé con él. Su respuesta fue que yo estaba loca, que las hormonas me estaban sentando mal”, afirmó Rocío Carrasco en el documental.

Más tarde, cuando ya estaba embarazada de su segundo hijo, Rociíto se encontró con Sonsoles en la playa: “Uno de los días en el que estaba con Antonio David en la playa de las Tres Piedras, en Chipiona, levanto la vista y veo que viene Sonsoles donde estábamos nosotros. Él empieza a tontear con ella y yo le pido que me lleve a casa. Me volvió a decir que se quedaba con ella”.

Según el relato de Rocío Carrasco, su exmarido negaba su relación extramatrimonial, diciéndole que los celos la estaba volviendo loca y que iba a “malparir” al hijo que iban a tener en común. Ya no tuvo dudas de la relación entre ambos cuando recibió una factura telefónica por un valor de 263.000 pesetas (1.580 euros) en el que quedaban reflejadas las llamadas entre ambos.

Tas esto, se armó de valor para llamar a Sonsoles: “Me lo cogió una señora, su madre supongo, pregunté por ella y me dijeron que no estaba. Le dije ‘Soy Rocío Carrasco, la mujer del novio de su hija, solo llamo para decirle que vayan preparando una habitación para mi marido porque se va a ir para allá'”.

Según Sonsoles, Antonio David empezó con Olga cuando ambos estaban juntos

Según dijo Rocío Carrasco en el último capítulo del documental, Sonsoles era amiga de su prima, Rosario Mohedano. No obstante, Rosario Mohedano lo ha matizado en ‘El Programa de Ana Rosa’ a través de la periodista Marisa Martín Blázquez, quien ha asegurado que no eran amigas, sino compañeras de trabajo. En cualquier caso, fue ella quien le pasó a Rociíto el número de teléfono de Sonsoles.

Hace tres día, la periodista María Patiño desveló en ‘Sálvame’ un mensaje que le había hecho llegar Sonsoles: “Te garantizo que Olga sabe a ciencia cierta que mi relación con David es real, porque nosotros nos conocemos desde hace más de 25 años porque también trabajaba en la noche, de camarera y relaciones públicas, y teníamos amigos en común. Incluso, Olga vino alguna vez a Chipiona cuando yo trabajaba allí en verano. Es más, cuando Olga empezó con él, sabía que nosotros sabíamos juntos. Olga lo sabe, no le importó en absoluto y, desde entonces, no nos hablamos”.

María Patiño explicó que Olga Moreno ya conocía la infidelidad de Antonio David a Rocío Carrasco y que Antonio David y Sonsoles mantenían relaciones esporádicas antes y después de que Olga Moreno se convirtiera oficialmente en su pareja.