Lista de espera para contestar a Rocío Carrasco

La respuesta es siempre la misma cuando uno se pone en contacto con cualquiera de las personas que han sido nombrados por la protagonista del docu serie: “Voy a esperar a ver lo que dice y después hablaré”. Si es una estrategia de la productora que produce el serial que bate récords de audiencias, La Fábrica de la Tele, o sí es la prudencia lo que les guía, es aún un misterio.

Desde su hija Rocío Flores, que espera con ansiedad el capítulo que co protagoniza con su madre, uno de los más difíciles ya que, en él, se relatarán los violentos sucesos que provocaron el alejamiento de madre e hija, hasta antiguos amigos de la pareja, familiares y ex amantes de Antonio David, podrían desfilar por Telecinco en las próximas semanas. Pero no todos tendrán la misma suerte, sólo aquellos que confirman el testimonio de Rocío Carrasco podrán sentarse en los programas que produce La Fábrica de la Tele: desde Sálvame al Deluxe y por supuesto, en los programas de los domingos, dónde no se admite a nadie que cuestione a Rocío Carrasco.

Ortega Cano no se sentará en un plató pero será su esposa, Ana María Aldón, la que le dará voz en Viva la Vida.

El torero Jose Ortega Cano, que convivió con Rocío Carrasco y Antonio David, al estar casado con Rocío Jurado, es uno de los que se sienten heridos por el modo en que su ex nuera política ha hablado de él. Los dardos de Rocío Carrasco le han tocado en lo más profundo, al asegurar Rociíto que su madre “no estuvo acertada en su decisión de casarse con el torero, desgraciadamente para ella”.

Ana María Aldón

El diestro de Cartagena, que se encuentra atravesando un momento complicado tras contraer el Covid, no está para contestaciones. Será su mujer, Ana María Aldón, de trasladar su orgullo herido y sus sentimientos en “Viva la Vida”, el programa en el que colabora desde hace unos meses. La actual mujer del viudo de la Jurado, no es de las que se calla, y ya ha dejado claro que, aunque su marido “No está enfadado, es más dolor. Es una pena para él que ella (Rocío) lo haya vivido así”.

Sonsoles, la mujer que provocó la ruptura del matrimonio, duda sí contar o no la verdad de lo que ocurrió.

La mujer que, supuestamente, colmó la gota de la paciencia de Rocío Carrasco, “tiene el corazón dividido” asegura María Patiño, la primera periodista que supo de su existencia. Según Patiño que tiene una cierta amistad con Sonsoles desde el año 2000, cuando le confirmó que mantuvo una relación con el marido de Rocío Carrasco, estando ella embarazada de su segundo hijo, “tiene miedo a que la gente se le eche encima ya que las cosas no sucedieron como Rocío las cuenta”.

Aunque no niega que David le pusiera los cuernos a su mujer con ella, asegura que Rocío no les vio besarse y que nunca estuvieron a solas en Chipiona, desmintiendo la versión ofrecida en Telecinco. Se niega así lo aseverado por su mujer que mantiene que, tras descubrir que le era infiel con ella, tuvo que volverse en varias ocasiones sola a casa ya que, David prefería quedarse con Sonsoles antes que con ella.

Tal y como la propia Sonsoles ha asegurado esta mañana en “Ya es mediodía”, ella prefiere mantenerse al margen de los medios pero “quizás hable en su momento”, dejando en el aire su posible participación en programas o una exclusiva en alguna revista, como ya ha hecho Cristina Cárdenas, íntima de Rocío Carrasco en la época que vivía con Antonio David en Argentona.

Cristina Cárdenas podría llevar a un plató la prueba de una supuesta agresión de Antonio David a su entonces novia.

Cristina Cárdenas, amiga íntima de Rocío Carrasco, ha protagonizado la portada de Lecturas. Afirma haber sido testigo del maltrato que el ex guardia civil infringía presuntamente a la hija de Rocío Jurado. Cristina confirma en exclusiva que, si la causa penal por malos tratos de Rocío contra el padre de sus hijos se reabre, aportará como prueba judicial una grabación de audio con los detalles de una supuesta agresión.

Pero la prueba que sería crucial no sólo para la batalla legal de Rocío Carrasco sino también para los productores del documental, podría acabar en La Fábrica de la Tele. Cristina asegura que tras el accidente en moto que sufrió Carrasco, la pareja se trasladó un tiempo a vivir a su casa. Allí fue testigo directo de las continuas faltas de respeto que profesaba el guardia civil a Rociíto, entre ellas, la presunta agresión de la que Rocío Carrasco fue víctima y que tiene documentado en una estremecedora grabación, que aún conserva.

Rocío Flores y su pareja Manuel Bedmar

Rocío Flores hablará en una revista después de que se censurara su intervención en el debate del documental.

Pero el testimonio más esperado es el de su hija Rocío Flores. Es sin duda una de las más afectadas por el testimonio de su propia madre. Por lo que sabemos, todas las revistas del corazón se han puesto en contacto con ella o su representante, para conocer cómo se encuentra tras el brutal testimonio que ha acabado con la imagen pública de su padre, a quién adora. Según algunas fuentes consultadas, de momento, ha rechazado todas las ofertas ya que no quiere hablar antes de escuchar a su madre. El testimonio de su madre la ha dejado muy tocada y aunque sigue posicionada con su padre, las declaraciones de su madre le está removiendo la conciencia. No descarta hablar en una revista, una vez que acabe la emisión del documental, del que aún quedan 4 entregas. Todo ello coincidirá con la estancia de Olga, la mujer de su padre en Supervivientes, plató al que ha renunciado acudir a defenderla.

Los Mohedano, dispuestos a salir al ruedo.

La familia de la más grande, los Mohedano, también esperan su turno. Amador ya ha confesado que está viendo y apuntando todo lo que dice su sobrina y será, casi con toda seguridad, el primero que pasará por caja. De momento, es su ex mujer, Rosa Benito, quien defiende en el plató de “Ya es Mediodía” el buen nombre de su hija, Rosario Mohedano, y del resto de la familia materna de la protagonista.

Rosario Mohedano y su padre Amador

También se espera que hable Ana María Mohedano, hija de Gloria Mohedano y prima hermana de Rocío Carrasco. A ella fue a la única persona a la que Rocío Carrasco confesó la agresión que sufrió en la ventana de la casa que hoy es de su madre. Según dijo Rocío en su documental pidió a su prima que no se lo contara a nadie y que “sólo si le pasaba algo, lo contara”. La prima cumplió su palabra y no contó nada a nadie de la familia. Ahora podría confesar en un plató lo que ella le contó tras sufrir aquella presunta agresión.

Antonio David Flores, vetado en la tele y en las revistas.

Antonio David Flores tenía hasta la emisión del documental de su ex, contrato con La Fábrica de la Tele, productora de ‘Sálvame’ y del citado y polémico documental. Fue despedido al día siguiente y vetado en cualquier espacio de la cadena. Igualmente, desde entonces, las principales revistas del corazón han rechazado su propuesta de contestar, mediante una exclusiva, a Rocío Carrasco en sus páginas. Es el principal perjudicado y se ha quedado sin voz que le defienda. Lo hará en los tribunales.