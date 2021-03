“Tú te callas Rocío Jurado, tú no conoces a Antonio David Flores”

Muchos fueron los desplantes que Rocío Carrasco vivió durante ese fatídico verano en Chipiona en el que embarazada de su segundo hijo descubrió la infidelidad de su ex, Antonio David Flores, con Sonsoles, una amiga de su prima.

La hija de Rocío Jurado contó ayer en su docuserie, “Rocío: contar la verdad para seguir viva”, que fueron muchos los momentos en los que sin desearlo, acompañaba a su marido en sus salidas nocturnas. Una de esas noches, al ver que tardaba tras irse a pedir una copa, Rocío le descubrió “comiéndole la boca a esa mujer detrás de la barra del bar”. Ella sufrió un ataque de pánico, no por la infidelidad, sino como madre, “porque estaba embarazada de un hijo de esa persona”.

A pesar de que Rociíto pidió a Antonio David que la llevara a casa, el ex guardia civil no lo hizo. Prefirió quedarse con la otra mujer. Ya entonces, Rocío Carrasco decide que quiere separarse, pero su educación la impide hacerlo en ese momento. No quiere que su hijo nazca sin su padre al lado.

Tras el nacimiento del pequeño, con algún problema de salud inicial, “un día decido que ha llegado el momento porque David durante esos meses empezó a coger peso y ya le veía más restablecido. Hasta ese momento había aguantado, como he hecho todo, por mis hijos. Pero ahí decido que ya está bien y que me voy a Chipiona”, relató la protagonista en el documental. “Esta decisión la tomo yo y no digo nada. Esta persona (se refiere a Antonio David) llega, sube las escaleras, ve que estoy haciendo las maletas y me pregunta qué estoy haciendo. ‘Me voy a Chipiona con los niños y cuando vuelva en septiembre presento la demanda de separación’”, le dijo ella. “Entonces él entró en cólera, empezó a gritarme ‘¿Te vas a separar?’.Y yo le dije sí. Y entonces me dijo ‘Pues te vas a cagar…no vas a saber de dónde te van a venir. Te vas a levantar de una y te va a venir otra”, explicaba la hija de la cantante.

Rocío Carrasco y Rocío Jurado tras el nacimiento de David

Fue entonces cuando alertada por los gritos de su yerno, cuando Rocío Jurado decide intervenir pidiéndole explicaciones sobre lo que estaba ocurriendo. “¿Que si mi hija se va a qué?”, le preguntó. “Rocío Jurado subió esas escaleras muy valiente pero él supo callarla”, relataba Carrasco. “Tú te callas Rocío Jurado, tú no conoces a Antonio David Flores”, ha asegurado la hija de la artista que respondió su expareja a su madre. “Ahí la acojonó y se cayó. Se dio la vuelta y se fue”, afirmaba.

Cuando lleguó a Chipiona la llamó y ella solo le dijo; “Ten cuidado”.