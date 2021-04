María José Campanario, sobre la mayoría de edad de su hija: “Julia solo quiere centrarse en sus estudios”

Falta poco más de una semana para que Julia Janeiro, hija de Jesulín y María José Campanario, cumpla esos ansiados y esperados dieciocho años. Una mayoría de edad que se torna un tanto agridulce ya que la expectación que existe en los medios de comunicación por ver qué hará la joven a partir de ahora es mucha. En unos días la prensa ya podrá despixelar a la hija mayor del mediático matrimonio con el fin de que la audiencia pongan cara a la estudiante que tanto está dando que hablar.

Muchos se preguntan cuál será la decisión que tomará Julia a partir del 18 de abril, fecha de su aniversario. Se ha especulado con la posibilidad de que «copie» los pasos de otros hijos de famosos como Alejandra Rubio, quien decidió seguir el ejemplo de su madre y de su tía como colaboradora de televisión. Otros periodistas afirman todo lo contrario y apuntan a que su comportamiento será similar al de su hermana Andrea Janeiro y optará por el discreto anonimato. Para resolver tanto misterio y los interrogantes que se plantean sobre este tema, EGOS ha podido hablar en exclusiva con la madre de la protagonista, María José Campanario.

Julia Janeiro, cada vez más cerca de convertirse en una estrella mediática

En una conversación telefónica, la odontóloga asegura que Julia no quiere ser famosa, y que su único objetivo es «centrarse en sus estudios». La mayor de los hermanos Janeiro-Campanario comenzará el próximo mes de octubre su formación universitaria si todo sigue su curso habitual. Así lo confirma la mujer de Jesulín: «Aunque le gusta la moda, tiene claro que quiere encaminarse este año en la Administración y Dirección de Empresas». Ambas cosas son compatibles, y es que solo hay que pasearse por las redes sociales de la joven para comprobar que la moda y las fotografías son dos de sus grandes pasiones. En ellas se muestra de lo más activa y comparte con frecuencia sus estilismos, post de maquillaje y deleita a sus más de 53.000 seguidores con imágenes un tanto subidas de temperatura. Tanto Jesulín como Campanario solo quieren darle normalidad a esta situación ya que su principal objetivo es proteger a su hija por encima de todo: «Solo queremos que esto sea una transición tranquila y que Julia pueda seguir teniendo una vida normal», asegura la odontóloga.

Por su parte, Antonio Rodríguez Zapatero, abogado de María José y encargado de velar por la seguridad legal de la futura cumpleañera, asegura a este medio que en principio «no habrá necesidad de emplear un comunicado» como sí envió Andrea Janeiro hace tres años a los medios de comunicación con el fin de parar la presión mediática a la que se vio sometida y a su vez para que se respetase su pleno derecho a ser un personaje anónimo, independientemente del trabajo de sus padres. Dicho y hecho, sus deseos se cumplieron.

Julia Janeiro

No obstante, la posibilidad de que el próximo domingo 18 de abril los medios de comunicación le hagan seguimiento a Julia para «cazar» sus primeras imágenes con su mayoría de edad es bastante elevada.

Además de sus padres, hermanos y familia, Julia Janeiro cuenta con otros apoyos fundamentales en su tránsito a la edad adulta: su pareja y su grupo de amigos. El afortunado se llama Bryan Mejía. Tiene veinte años, es murciano y es futbolista de profesión. Ambos llevan casi un año compartiendo momentos juntos y por lo que ella muestra en su Instagram les va de maravilla. Respecto a sus amigas, este periódico ha podido hablar con dos de ellas, a las que la protagonista conoció a través de su novio, y ambas coinciden en que Julia «es una chica muy sensible aunque pueda parecer lo contrario» y que es «bastante reservada con sus cosas». Destacan, además, el gran parecido que tiene con su madre en lo que a carácter se refiere. Vamos, que no hay nada ni nadie que se interponga en su camino.

Fotografía publicada por Julia Janeiro

Janeiro Vs Esteban

Se han cumplido dos meses desde que María José Campanario decidiese compartir en su cuenta personal de Facebook la famosa carta que destinaba unas duras palabras hacia su archienemiga Belén Esteban: «Eres un absoluto cero en nuestras vidas, en la mía y en la de mi marido y llevo veinte años callando mi verdad. Ya está bien, es que no para. ¡No me deja en paz!», escribió entre otras muchas cosas. Como no podía ser de otra manera, la de Paracuellos no tardó en tomarse la revancha en «Sálvame» y quiso cantarle las cuarenta a «Jose», así es como ella la llamó durante esos días. Campanario dio un paso atrás y lejos de entrar en una guerra mediática decidió frenarlo todo a través de sus abogados, quienes manifestaron que toda esa situación estaba perjudicando –y mucho– a Julia Janeiro.

¿Cómo? La joven recibió varios mensajes inapropiados en sus redes sociales. Después de la tempestad llegó la calma y poco a poco el tema se fue enfriando. Hasta hoy.