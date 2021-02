El gran dilema de Julia Janeiro ante su mayoría de edad que tiene en vilo a sus padres

A punto de cumplir la mayoría de edad, lo hará el próximo 18 de abril, la hija menos conocida de Jesulín de Ubrique y la primera de su matrimonio con Maria José Campanario, va haciéndose un hueco en el Olimpo de Instagram a golpe de seguidores. Su despertar a la fama se intuye polémico, ensombrecido por la permanente guerra de su padre con la colaboradora más vengativa de la televisión: Belén Esteban, madre de Andrea, su única hermana.

Nada más cumplir los 18 años, la crueldad gratuita de las redes se cebó con el físico de Andrea Janeiro. Afortunadamente, otros usuarios lo reprobaron

A pesar que comparte el 50 % de sus genes con Andrea, las hijas de Jesulín son muy diferentes. Mientras que Julia no duda en descubrir su personalidad y rotunda belleza en sus redes sociales, que ha hecho públicas recientemente, su hermana mayor ha optado por la discreción, manteniendo sus cuentas privadas, para evitar el escrutinio público. En las últimas semanas, tras el enfrentamiento público entre las madres de los vástagos de Jesulín de Ubrique, el nombre de Julia Janeiro ha salido a relucir en los medios de comunicación, no así su imagen, al estar protegida su intimidad al ser aún menor de edad. Y aunque nada indica que la hija de Maria José Campanario tenga intención de seguir la senda de la de la de Belén Esteban y optar por el anonimato, hasta que cumpla los 18 abriles su rostro no puede ser “despixelado”.

¿Optará por explotar su fama o mantendrá un perfil bajo?

Esta es la pregunta que trae por la calle de la amargura a sus padres y tiene en vilo a la opinión pública. La mayor de los hijos del matrimonio Janeiro Campanario, tiene que tomar una difícil decisión y medir los pasos que dé cuando sople las velas el próximo mes de abril. El interés de los medios de comunicación por su persona es indudable y sólo ella tiene en su mano parar o potenciar su trayectoria mediática.

torero jesulin y belen esteban con su hija

Como otros cachorros del mundo del corazón, ante ella se abre un amplio abanico de posibilidades en su camino a la fama: rentabilizarla convirtiéndose en un personaje mediático, utilizar su proyección mediática para afianzarse como influencer o por el contrario, labrarse un futuro profesional por sus propios méritos.

De Tana Rivera a Anita Matamoros: los otros cachorros que se enfrentaron al mismo dilema.

Podría seguir el paso de Tana Rivera, la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, uno de los mejores ejemplos de cómo ser famosa sin padecer los ataques de la prensa. La futura duquesa de Montoro mantiene sus redes sociales privadas y sus escasas apariciones en revistas se deben a actos familiares como las bodas de los diferentes miembros de su mediática familia o la puesta de largo, con motivo de sus 18 años, en la que posó con sus padres y algunas apariciones puntuales en revistas sin contraprestación económica.

Tana Rivera posa con su madre, Eugenia Martínez de Irujo, para la revista Elle

Pero analizando sus últimos movimientos en redes sociales, Julia podría estar más interesada en seguir el ejemplo de Alba Díaz Berrocal, hija de otro mediático torero, Manuel Díaz “El cordobés”. Como ella, ha trascendido que se plantea estudiar Business en Madrid y por su formación académica en el extranjero, al igual que Alba, podría plantearse estudiar parte de la carrera en España y acabar en Estados Unidos, Londres o cualquier ciudad europea. Pero además, así como ha hecho la hija del que fuera compañero de su padre, podría rentabilizar su popularidad en las redes sociales gracias a su belleza y sensualidad, convirtiéndose en reclamo de marcas y protagonizando campañas de marketing. Alba ha sabido gestionar como pocas “hijas de” su fama, rentabilizándola, sin necesidad de pisar un plató de televisión ni conceder entrevistas a las revistas del corazón.

Instagram

Otros espejos en los que podría mirarse Julia serían Anita Matamoros o Alejandra Rubio, hijas de Kiko Matamoros y Terelu Campos. La primera se convirtió en influencer gracias, a partes iguales, a su esfuerzo y al apoyo de sus televisivos progenitores. Ahora, con las ganancias que obtiene en Instagram, financia sus estudios de diseño de moda en Milán. Por su parte, Alejandra Rubio, que ha aparcado sus estudios en derecho, ha preferido seguir los pasos de su abuela y su madre en televisión, aunque prefiere no dejarse entrevistar en revistas y programas como su mediática familia. De momento, colabora en “Viva la Vida”, protegida por el director fetiche de “Las Campos”, Raúl Prieto. Ninguna de ellas se ha atrevido aún a participar en un reality.

Alejandra Rubio contra Anita Matamoros

La que sí lo hicieron y han sabido torear en el coso mediático han sido las más jóvenes de la saga creada por Rocío Jurado: Rocío Flores, nieta de La más grande y Gloria Camila, la hija que adoptó la cantante junto a Rocío Jurado. Ambas participaron en Supervivientes con los cachés más altos y supieron meterse en el bolsillo a la audiencia y a los colaboradores. Su paso por la tele las ha beneficiado sin manchar su imagen pero ellas han contado con el favor de los directivos y de los tertulianos más combativos de la cadena. Algo que no tendrá tan fácil la hija de Jesulín que tendría que enfrentarse a las posibles críticas y ataques de Belén Esteban, a no ser que Andreíta le plante cara para defender a su hermana. Todo es posible.

La relación entre las hermanas ha sido difícil por culpa de la guerra que aún mantiene Belén con Jesulín y Maria José Campanario.

La relación entre ellas ha sido escasa durante su infancia y aunque sus progenitores aseguran que se “adoran”, los problemas entre ellos han impedido que se vean con asiduidad. Algo que podría cambiar ahora que ambas han crecido y pueden citarse independientemente de lo que opinen sus padres. De hecho, según han publicado algunos medios, Julia estaría pensando en empezar su carrera universitaria en Madrid, después de estudiar el bachillerato internacional en Nueva York para estar cerca de su novio.

Belén Esteban acompañando a Andrea Janeiro en su fiesta de cumpleaños.

En la capital de España reside su novio, futbolista en un equipo de tercera división, el Real Aranjuez, una localidad cercana a la casa de Paracuellos del Jarama en la que vive su hermana Andrea tras abandonar, debido a la pandemia, sus estudios en Inglaterra. ¿Retomarán su relación fraternal en plena guerra judicial entre las que las trajeron al mundo o seguirán vidas separadas?