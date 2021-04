Jorge Javier sobre el intento de suicido de Rociíto:“No fueron 3, fueron 33 pastillas”

Jorge Javier Vázquez ha sido el encargado de convertirse en el portavoz de la productora La Fábrica de la Tele, autora del documental sobre Rocío Carrasco y del programa Sálvame, y negar las informaciones de las que se han hecho eco los medios, tras sacar a la luz el diario El Mundo el informe médico de su presunto intento de suicidio y que desmonta el testimonio de Rociíto en un punto clave: su intento de suicidio, en agosto de 2019, que motivó que se decidiera a romper su silencio.

Rocío Carrasco, en la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'

“No fueron tres pastillas, fueron 33 de diferentes medicamentos” ha asegurado el presentador que ha arremetido contra los medios que han cuestionado la veracidad del relato de Rocío Carrasco “debido al éxito y a la audiencia del documental”.

El presentador ha dedicado los últimos minutos de “Sálvame Tomate” a dar voz a la productora con el fin de aclarar lo ocurrido con respecto al polémico episodio de su intento de suicidio: “Yo creo que con muy mala leche, con poca profesionalidad y rigor se ha dicho que se intentó suicidar con 3 pastillas. No, eso no es así. Se intentó suicidar con 3 clases de pastillas, con 33 pastillas. Algo que se explicará con mayor profundidad mañana, en la emisión del siguiente capítulo. Y a mí me gustaría que los espectadores y los lectores, se preguntaran si la información es creíble o no, si responde a un fin o interés empresarial o no. Si lo que se intenta es cargarse un producto de éxito. Es una tarea de todos desarrollar ese espíritu crítico y desmentimos las informaciones que se han publicado en varios medios y que no se sabe por qué extraña razón estamos poniendo el testimonio de esta muchacha en duda”