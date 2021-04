Con tres pastillas; así “intentó” quitarse la vida Rocío Carrasco

Los documentos publicados ayer en El Mundo contradicen la versión de la mujer de Fidel Albiac sobre lo que realmente ocurrió el 5 de agosto de 2019 cuando acudió a urgencias por un “mareo” que en Telecinco ha adquirido tintes dramáticos.

“Yo digo que no quiero seguir así, que me da igual, que no lo he conseguido pero lo conseguiré... Y que siempre me quedará el Puente de Segovia para tirarme”, dijo en Telecinco la ex mujer de Antonio David Flores argumentando que ese hecho fue el detonante del documental que le ha permitido contar su vida por episodios. Un supuesto intento de suicidio que ahora se pone en entredicho al salir a luz la documentación médica y judicial que invalida su testimonio.

Ni los médicos ni los jueces ni su propio relato en el hospital confirman su testimonio: Rocío tomó dos ansiolíticos y un antidepresivo que le produjeron “mareo” tal y cómo ella misma relató cuando fue atendida. Es más, la propia Rocío negó a los médicos que quisiera quitarse la vida, asegurando que “había sido un error”. Así se recoge en los partes médicos de los dos hospitales en los que fue atendida, el de Sanchinarro y, horas después, el HM Puerta del Sur, en el que sí se habla de “una supuesta finalidad autolítica”.

Rocío Carrasco ingresó el 5 de agosto a las 14.24 horas en el Hospital Sanchinarro de Madrid. El motivo de la consulta, según consta en el parte del centro médico, es un “mareo” que ella atribuye a una “sobreingesta de benzodiazepinas esta mañana a las 8 am”. Rocío explica al médico que le atiende que “está muy agobiada por problemas con terceras personas”, sin especificar quiénes. Allí Rocío detalla la cifra exacta de las pastillas ingeridas: dos ansiolíticos y un antidepresivo de uso común que, en ningún caso, puede considerarse una dosis letal y que tenía a su alcance debido al trastorno ansioso-depresivo que sufre.

ROCIO CARRASCO Y SU NOVIO FIDEL ALBIAC CONDUCIENDO POR LAS CALLES DE MADRID AP / JJS / ©KORPA 30/09/01 MADRID *** Local Caption *** ROCIO CARRASCO AND BOYFRIEND FIDEL ALBIAC EN MADRID

Pero lo que sí resulta de lo más sorprendente es que, tras el episodio, acuda a otro centro hospitalario, esta vez privado, el Hospital Puerta del Sur, acompañada de su marido, Fidel Albiac y su suegra. Allí, quizás con la intención de obtener un parte médico que pueda ser utilizado en el proceso judicial en el que ya estaba inmersa con Antonio David Flores, se habla por primera vez de una posible lesión autolítica, motivo por el que el médico habla con sus acompañantes que niegan que Carrasco tenga pensamientos suicidas, ya que “no les había referido ideas de muerte”.

Rocío repite que se siente “arrepentida” y que fue “un error”, “un acto impulsivo”. El médico psiquiatra que la atiende deja reflejado en el parte médico que la paciente “En la actualidad niega ideas de muerte o intencionalidad autolítica. Planes de futuro coherentes. Buen apoyo familiar”, reza el documento que ha sacado a la luz El Mundo. Aunque Rocío niega que tuviera voluntad de suicidarse, los médicos recomendaron a Rocío Carrasco su ingreso para observación y ajuste de tratamiento previo al alta pero Rocío decidió fugarse del centro y no seguir las recomendaciones médicas. En el informe se recoge su “Alta por fuga”, uno de los pocos detalles que coincide con lo que relató en televisión.

Por tanto, no consta en ningún documento médico, su deseo de quitarse de en medio, al contrario, niega expresamente que deseara quitarse la vida. Tampoco hay referencias al Puente de Segovia como lo que aseguró que dijo Rocío Carrasco en el documental: “Siempre me quedará el Puente de Segovia” dijo ante las cámaras. Decidí que no quería seguir viviendo, determino que no puedo, que yo ya había hecho todo lo posible para que eso cesara, había puesto en manos de la Justicia una serie de actitudes que yo consideraba maltrato; no quería seguir viviendo de esa manera y la única manera era quitarme de en medio, y me tomé varias pastillas diferentes”.