“Perro no come perro”: el recado de Rocío Carrasco a Alessandro Lequio

El colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’, Alessandro Lequio, es uno de los que públicamente duda de la veracidad del testimonio de Rocío Carrasco en “Rocío. Contar la verdad para seguir vida” y así lo transmite a través del programa en el que trabaja: “Rocío Carrasco no estaba silenciada, siempre hablaba por detrás”.

Unas palabras que no han gustado a Rocío Carrasco y que ha querido contestar desde el plató de la docuserie con un ataque que ha dejado helados a los usuarios de las redes sociales: “Perro no come perro”.

“Le diría a Lequio que con la actitud que ha tenido conmigo creo que no ha visto ni ha entendido nada de lo que he contado. Creo que no se ha parado ni siquiera a ver ni una frase que yo haya dicho, creo que no ha entendido nada, pero tampoco me extraña. Porque perro no come perro. Al final si lo analizas, si tiene ese pensamiento, que es el que él verbaliza, al final me está demostrando que si no es igual es muy parecido al ser (Antonio David)”, dice Carrasco.

De la misma manera, la ex de Antonio David ha asegurado que no le afectan las críticas de Lequio porque “creo que tienen mucha similitud”, refiriéndose a su ex pareja.