Rocío Carrasco: “Después de pegarme, mi hija llamó a su padre y le dijo ‘ya está hecho’”

Rocío Carrasco concede su primera entrevista en televisión después de más de 20 años de silencio. La hija de “la más grande” responde ante 2 presentadores y 26 colaboradores en su aparición pública más difícil con motivo del documental “Rocío. Contar la verdad para seguir viva”.

Con lágrimas en los ojos tras escuchar la canción “Ayúdame” en boca del artista Blas Cantó, el representante de España en Eurovisión, Rocío Carrasco ha entrado en el plató de Telecinco vestida de un azul eléctrico que ha eclipsado a la audiencia: “Ahora sí tengo la fuerza como para estar aquí esta noche”.

“Hago esto público porque se ha dirimido en un lugar público”.

Rocío Carrasco en el plató de Telecinco

“Rocío ha sido verdugo porque antes ha sido víctima, incluso antes que yo. Quiero pedir públicamente a las personas que la atacan por lo que ella realizó en ese momento, que no la ataquen, ella no tiene la culpa. El responsable es su padre”, cuenta la protagonista en relación a los hechos sucedidos el 27 de julio de 2012. “No la denuncié y nunca lo haría porque ella es una víctima de su padre y porque yo no podría nunca denunciar a mi hija porque es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida”, sentencia, “a mi me estaba pegando una paliza otra persona que no era la niña, era su padre”.

“Sentí pánico por lo que estaba sucediendo y lo que iba a suceder después. El ver que a ella se la ha llevado hasta ese punto, yo sé que mi hija no es eso”. Según relata Carrasco, “mi hija me pega, se monta en un coche, habla con su padre: ‘papá, ya está hecho’”, refiriéndose a la agresión sufrida el fatídico 27 de julio de 2012. Posteriormente acude junto a su padre a la Guardia Civil para denunciarla por violencia doméstica.