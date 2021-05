El efecto Rociíto en Supervivientes: Olga Moreno se queda sin apoyos

Apoyar a la mujer de Antonio David Flores, el verdugo de Rocío Carrasco, ha suficiente motivo para que Antonio Canales y, después, Marta López se hayan convertido en los dos primeros expulsados de Supervivientes. El innegable efecto en la audiencia del demoledor testimonio de la hija de Rocío Jurado ha acabado con los mejores amigos de la sevillana en la isla.

Tras el adiós de Antonio Canales, la pasada semana, la mujer de Antonio David Flores pierde a su otro gran apoyo en la isla con la salida de Marta López. La expulsión de la colaboradora de “Ya es Mediodía” ha sido un gran mazazo para la nueva líder de Supervivientes que no ha podido evitar las lágrimas al despedirse de ella.

Marta López, la confidente y aliada de la mujer de Antonio David Flores, pierde la batalla contra Rocío Carrasco.

Marta López, ex compañera de su marido en “Crónicas Marcianas”, se convirtió desde el minuto cero en su mejor aliada y confidente, su paño de lágrimas y su mejor valedora a la hora de mandar mensajes a la audiencia con los que, inútilmente, ha tratado de contrarrestar el demoledor retrato que de su marido, Antonio David, y de ella, ha dado Rocío Carrasco.

Pero no ha sido posible y la audiencia ha sacrificado a las dos personas, Canales y Marta, que se han atrevido a ponerse de su lado en la polémica que aborda el documental que protagoniza Rocío Carrasco en Telecinco. Es, sin duda, un castigo a quienes se han situado a favor de Olga y la mujer de Antonio David es cada vez más consciente del apoyo que Rocío Carrasco ha conseguido tras hacer público el infierno que ha vivido con su ex y con sus hijos.

Olga Moreno: “Se va una concursante diez”

Después de escuchar como Jorge Javier Vázquez comunicaba el veredicto de los espectadores que salvaban a Omar, el novio de Anabel Pantoja, Marta López trataba de consolar a Olga Moreno, que no podía dejar de llorar. “Aquí hay un premio, que son 200.000 euros, por el que mata todo el mundo, pero que el premio que me llevo yo contigo no tiene valor. Te quiero muchísimo, y aunque solo sea por haberte conocido, ya ha merecido la pena entrar a aquí”.

Olga también ha hablado de la amistad que ambas han forjado en la isla y ha alabado el concurso de Marta López: “Se va una superviviente diez, ha luchado por este programa lo que no os podéis ni imaginar. Vine muy mal y Marta me ha cogido como si fuese una de mis amigas de Málaga, me ha ayudado en todo”.