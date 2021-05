Rocío Flores se rompe y abandona el plató de ‘Supervivientes’ llorando por Olga Moreno

Hasta ahora, Rocío Flores se había mostrado tajante ante el polémico testimonio de su madre, Rocío Carrasco, en la docuserie de Telecinco, pero anoche se derrumbó y tuvo que abandonar el plató de ‘Supervivientes’ llorando. Ni los detalles de la “paliza” que le dio a su madre, ni la confesión de Rociíto sobre los presuntos malos tratos que sufrió por parte de Antonio David; lo que ha terminado de hundir a Rocío Flores han sido las palabras de cariño de Olga Moreno, la mujer de su padre, en ‘Supervivientes’.

La concursante del ‘reality’ más extremo ha vuelto a hablar del conflicto entre Rocío y David Flores con Rocío Carrasco y ha querido dejar claro que, aunque los ha criado como si fueran sus hijos, “ellos tienen su madre” y que ella es su “Oa”. En ‘Conexión: Honduras’, Olga Moreno también sacó de nuevo a relucir el hecho de que Rociíto no les coge el teléfono a sus hijos y dijo que tanto a ella como a Antonio David les haría “muchísima ilusión” que hablaran.

Según la concursante, Rocío y David Flores llaman a Rocío Carrasco todos los años por el día de la madre, pero “lo de siempre, no coge el teléfono”. Aunque la mujer de Antonio David no se canse de repetir que ella no es la madre de “los niños”, sí que destacó los detalles que tienen con ella. “Siempre me regalan algo, pero como agradecimiento. Si conocieras a los niños les darías el triple de cariño”, le dijo a la colabora de Mediaset, Marta López.

En ese momento, ya se empezaban a remover sentimientos dentro de Rocío Flores, que se encontraba en el plató. “Siempre digo: ‘de estos tres deditos, ¿cuál me cortaba?’. A Lola (su hija) la he parido, pero te juro por Dios que no me cortaba ninguno”, “si tengo otro hijo, ojalá me salga como David” o “yo tuve a Lola por Rocío” fueron algunas de las frases que dijo Olga y que terminaron por derrumbar a Rocío Flores.

Después de todo lo que dijo Olga sobre ella y su hermano, a Rocío Flores no le salían las palabras. Finalmente, entre lágrimas, fue capaz de hacer una confesión que no le gustará nada a Rocío Carrasco. “Olga no me ha parido, pero es una persona fundamental en mi vida y tengo mucho que agradecerle. Probablemente, si me he convertido en la persona que ahora soy es porque ella ha formado parte de eso”, le dijo a Carlos Sobera. “Intento no llorar y seguir hacia adelante, pero me cuesta porque la escucho y se me remueve todo”, añadió justo antes de marcharse del plató para recuperarse anímicamente.