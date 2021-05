Olga Moreno estalla contra Rocío Carrasco en ‘Supervivientes’: “Ojalá saliera toda la puñetera verdad. Tenemos pruebas”

La jugada de Telecinco al llevar a Olga Moreno a ‘Supervivientes’ en medio del huracán que ha provocado la docuserie de Rocío Carrasco comienza a tener sus frutos. La mujer de Antonio David Flores ha vuelto a hablar sobre la hija de Rocío Jurado y sus hijos, Rocío y David Flores. Hasta ahora, Olga había sido muy cautelosa a la hora de hablar del tema, lanzando mensajes de cariño a su familia y diciendo que cree que Rociíto y sus hijos “tienen que arreglaro y estar bien”. No obstante, la concursante ha ido un paso más allá y se ha confesado con Marta López.

La colaboradora de Mediaset está nominada esta semana y Olga no ha dejado pasar la oportunidad de pedirle a su compañera que le diera un mensaje a Rocío Flores y Antonio David si abandona el concurso el próximo jueves y tiene que regresar a España. “Dile a Rocío que la echo mucho de menos, que no sabes cuánto me acuerdo de ella sabiendo que ha estado aquí”, comentó Olga, como si no fuera consciente de que había una cámara de televisión a apenas un metro de distancia. Y añadió: “Estoy feliz. No me vengo abajo porque no quiero pensar en ello. Dile que me llevó superbién con Gianmarco”.

De las palabras hacia su familia pasó a los mensajes envenenados a Rocío Carrasco. Sobre la situación tras el documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva”, la mujer de Antonio David comentó que desea que todo estuviera bien y que “ojalá saliera toda la puñetera verdad” porque “ya está bien de sufrir”. Para ella, “la verdad siempre es transparente” y no la tiene Rocío Carrasco. “Tenemos pruebas, a esos niños, que lo han vivido. Entonces, sé que va a salir (la verdad)”, dijo. Olga también comentó que este conflicto les ha hecho llorar “desde que tenían los niños cuatro años”.

Recordó, además, la manera en la que los hijos no querían despedirse de su padre. “¿Tú sabes lo que es arrancarlos del cuello de su padre y que Antonio David se metiera en la habitación harto de llorar?”, explicó.

Marta López quisó valorar ese sufrimiento que sostiene Olga Moreno en su versión: “Te tienes que poner una medalla por cómo hablan de ti”. “Me aman y no pueden vivir sin mí porque lo único que he hecho ha sido ayudarlos e intentar que estén bien”, contestó la mujer de Antonio David Flores.

Según ella, en su casa estaba prohibido hablar mal de Rocío Carrasco para proteger a los niños. “¿Que yo con mi marido hablara y pudiera decir ‘perro judío’ o lo que sea? Sí, pero en la vida delante de esos niños”, zanjó.