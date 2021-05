Espartaco y Patricia Rato pactaron no llevar a sus actuales parejas a la boda de su hija Alejandra

No quisieron alimentar el morbo, en este sentido eligieron la actitud correcta. Juan Antonio Ruiz “Espartaco” y su ex mujer, Patricia Rato, pactaron no aparecer con sus actuales parejas sentimentales, Macarena Bazán y Javier Moro, en el enlace matrimonial de su hija Alejandra. Como ejemplo de ex bien avenidos llegaron juntos a la ermita de la Virgen de Sefecilla, a treinta kilómetros de la finca Majavieja, propiedad del torero, situada en la localidad sevillana de Constantina.

Me cuentan que Alejandra se emocionó muchísimo al dar el si quiero, al igual que su ya marido, el publicista Ernesto de Novales. Tras la ceremonia religiosa fue Ernesto el que condijo, con Alejandra de copiloto, el coche que les condujo a la finca de su suegro.

Esta tarde noche tocan juerga flamenca, y mañana paella multitudinaria para aquellos de los sesenta invitados que decidan quedarse.