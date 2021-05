Última polémica del príncipe Harry: compara a la Familia Real británica con “estar en un zoo”

Tras su polémica entrevista junto a Meghan Markle concedida a Oprah Winfrey, el príncipe Harry vuelve a estar en el foco mediático. Esta semana, el nieto de Isabel II ha concedido una nueva entrevista en el podcast “Armchair Expert”, presentado por Dax Shepard. El presentador le preguntó «cómo era estar dentro de un grupo diminuto de gente observada por el mundo entero». «Es una mezcla entre “El Show de Truman” y estar en un zoo», fue la respuesta del hijo menor del Príncipe Carlos y Diana de Gales. «Lo más difícil para mí es que naciendo ahí heredas los riesgos, heredas todos los elementos, sin capacidad de decisión».

La vida del príncipe Harry cambió cuando conoció a Meghan Markle. EFE/EPA/DANIEL POCKETT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT *** Local Caption *** 54708987

«¿Se sentía dentro de una jaula?» «Es el trabajo, ¿no? Sonreír y aguantar. Soportarlo», ironizó. «Tenía veintipocos años y pensaba: ‘No quiero este trabajo, no quiero estar aquí, no quiero estar haciendo esto’. Mira lo que le hicieron a mi madre, cómo voy yo a asentarme, a tener una mujer, una familia, cuando sé que va a pasar otra vez. He estado tras las cortinas, he visto el modelo de negocio y sé cómo funcionan las operaciones. No quiero ser parte de esto», reflexiona.

El duque de Sussex responsabiliza de parte de esa situación a la prensa sensacionalista británica que durante años le han hecho imposible la vida. «Creían que éramos de su propiedad». Esta situación cambió cuando Meghan Markle apareció en su vida y tomó la decisión de abandonar a la familia real. «Saqué la cabeza de debajo de la arena, me di una buena sacudida y me dije: ‘Estás en una posición privilegiada, deja de quejarte y para de pensar que quieres algo diferente: hazlo diferente, porque puedes. ¿Cómo vas a hacer las cosas distintas, cómo vas a hacer que tu madre se sienta orgullosa y cómo vas a usar esta plataforma para hacer un cambio de verdad?».