Miguel Bosé, dispuesto a contarlo todo

El cantante Miguel Bosé se encuentra en su casa de Ciudad de México ya que en breve comenzará a grabar “La Voz” en la televsión azteca. Pero mientras, el artista ha desvelado una noticia muy especial: “Anteayer domingo... un receso en la corrección de mi bio que saldrá a finales de año. La luz cambia y anuncia las primeras lluvias. #CDMX tiene un clima privilegiado. Ahora hay mucha calma. La retrato y os la envío. Que tengáis buena semana. Se os quiere... lo sabéis”. Una biografía que destapará toda la verdad de su vida, su familia, sus relaciones, su coqueteo con las drogas, su trayectoria profesional y por último sus teorías conspiratorias.

La última de ellas fue el pasado jueves, cuando el cantante participó en la conferencia online privada “Conocimiento es poder”, organizada por el escritor Daniel Estulin. Una charla que tenía entre sus temas a tratar cosas como la “plandemia mundial es igual a crimen organizado”, el “control de la población” o los “trapos sucios de Bill Gates”.

En un momento de sus intervenciones, el cantante aseguró sobre las vacunas contra el Covid que “no es una vacuna, es un producto que está autorizado por una emergencia transitoria, pero no está aprobado por nadie. Es un experimento, no es una vacuna testada en humanos. Se han saltado muchos pasos”. “La vacuna es lo que mata”, sentenció el artista en esta conferencia privada, y tal y como compartió el pasado lunes Sálvame. “La realidad es que tengo ahí fuera una naturaleza llena de árboles y pájaros. Hay menos pájaros, porque el 5G se está cargando a todos los gorriones, pero fuera hay una naturaleza llena de vida y un aire que no contiene ni rastro de los virus”.