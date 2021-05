Los sábados de Lomana: Sánchez quiere hablar con Rociíto pero no con las víctimas del terrorismo

Hoy mi crónica va desde Mallorca, estas islas tocadas por la mano de Dios por su gran belleza y que tanto han sufrido con la pandemia y las duras medidas y cierres que han afectado de manera enorme. También hay una forma muy triste de morir que es la ruina y la miseria, con el dolor que produce cerrar un negocio o una empresa que ha sido tu vida y en muchos casos la de varias generaciones. Gracias a Dios hoy he visto el aeropuerto de Palma con muchísimas personas llegando, eso sí, con PCR en mano y todas las medidas de seguridad Covid. Como debe ser. Yo al estar vacunada de las dos dosis tengo una especie de salvoconducto con el que ya no tengo problema para moverme.

Tengo que contarles que desde que puse el pie en esta preciosa Mallorca solo he recibido cariño, pero de una forma tan sincera que no salgo de mi asombro y me siento tremendamente agradecida. También muchos comentarios: «Queremos una Ayuso aquí». Debemos reconocer que nuestra querida Isabel Díaz Ayuso no solo es querida por miles de madrileños, sino también por miles de españoles que la desearían como presidenta.

El nuevo amor de Isabel Díaz Ayuso

Me ha parecido precioso su imagen de mujer acompañada por un nuevo amor, que muestra su lado humano y femenino pasando su mano detrás del cuello de su amigo dándole un beso apasionado. ¡Maravilla! Era como decir «dejo por este día mi vida política y disfruto del amor y las caricias que bien ganados los tengo». Demuestra una vez más su coherencia de mujer normal, sencilla que se ha enamorado de un sanitario, alguien que podía ser un chico de su barrio de Chamberí. Ella no ha buscado un hombre importante, millonario, aristócrata, no, se ha encontrado con el amigo de su hermano (algo muy recurrente) que se lo presentó un día y saltaron chispas... Un sanitario a los que tanto apoyo, por los que tanto se preocupó levantando un hospital de pandemias extraordinario en el que se han salvado tantas vidas, entre ellas la de mi cuñado, que no deja de hablar y agradecer el trato recibido. El Isabel Zendal alivió el agobio de otros hospitales y dio un respiro a los sanitarios para atender a otros muchos enfermos que no eran precisamente de Covid.

No sé lo que durará este romance pero me parece precioso. Isabel estuvo el viernes inaugurando FITUR y de ahí se fue al aeropuerto para tomarse un sábado de vacaciones con su chico, y volver el domingo para ver el triunfo del Atlético de Madrid ( mi equipo dicho sea de paso). Yo siempre estoy con los «sufridores». Tenemos la mejor afición en las duras y en las maduras.

Hay otro tema que me tiene asombrada y no puedo creer que sea verdad. Porque si así fuese es para ponerse a llorar de risa o de pena, depende del momento en que nos coja . Dice María Teresa Campos que la llamó Sánchez para pedirle el teléfono de la «atorrante» Rociíto, reina de darnos la tabarra cada miércoles con vergonzosas declaraciones, lloriqueos, suspiros y mucha maldad y teatro liquidando bajo sustancioso pago a toda su familia. Vamos a ver: ¿nuestro presidente del Gobierno tiene un nefasto servicio de inteligencia? ¿No puede pedir el teléfono a Vasile para invitar a tomar el té en Moncloa a la tal Rociíto que por su culpa odiaré el color fucsia hasta el último día de mi vida? Tenemos un presidente que no ha hecho ni una llamada a ninguna familia que haya perdido a sus padres, incluso hijos durante la pandemia, o a alguna víctima del terrorismo en algún aniversario, pero eso sí, llama a Rociíto. Esto es un maravilloso guion de Berlanga. ¿Un presidente que apoya un juicio paralelo en un plató inquisitorial cuya fiscal y presidenta de sala es Carlota Corredera? Pero en qué locura de país estamos viviendo?

Yo de momento pienso desconectar porque ya estoy sintiendo exceso de estrés.