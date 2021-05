Pedro Sánchez llama a Rocío Carrasco por su docudrama

María Teresa Campos es la gran protagonista de la noche. El regreso del programa “Viernes Deluxe” tiene como invitada especial a la matriarca de las Campos, tras conceder esta misma semana una entrevista en exclusiva para la revista Lecturas, en la que habló sobre varias cuestiones del documental de Rocío Carrasco; hoy Teresa continúa desde el plató de Telecinco.

La Campos confía en que se haga justicia con Rocío carrasco, ya que la considera como su hija. “Cuánta verdad y cuánto dolor. A veces no puedo seguir escuchándola de lo que me entra. Ha sido tanto sufrimiento y lo ha llevado tan dignamente…”, ha comenzado la entrevista, “el primer día no fui capaz de verlo. Me duele verlo. No hay derecho hacer sufrir a una persona así”.

María Teresa asume que “hay cosas que no sabía, desconocía el tema de las patadas”y asegura que “flipé. Si una hija tuya que no es una niña de seis años se deja que le coma el coco su padre para hacerle a su madre lo que le hizo… Lo que le hizo es terrible. La niña fue una víctima pero no tenía cinco años. Con dieciséis años una niña sabe todo lo que tiene que saber y lo que hizo fue muy fuerte”.

Pero el bombazo de la noche ha llegado cuando Teresa ha confesado que Pedro Sánchez habló con la hija de “la más grande” por su docudrama: “El presidente me llamó y me pidió el teléfono de Rocío porque quería hablar con ella”.

Otras políticas que también apoyaron a Rocío Carrasco

Lo que se desconoce es cuándo se produjo esa llamada y el contenido de esta, pero Pedro Sánchez no ha sido el único político que se ha pronunciado al respecto. Irene Montero, tras ver el primer capítulo de “Rocío. Contar la verdad para seguir viva”, se pronunció al respecto en Twitter: “El testimonio de Rocio Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo”.

El testimonio de Rocio Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo. #RocioYoSiTeCreo — Irene Montero (@IreneMontero) March 21, 2021

Y posteriormente se atrevió a entrar en directo en “Sálvame” para reiterarse: “Es importantísimo ver cómo una mujer se atreve a dar el paso y denunciar una situación de violencia de género”. La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, también escribió el siguiente tuit al respecto: “Rocío Carrasco es una mujer valiente, una superviviente. Su testimonio tiene un gran valor para visibilizar la violencia de género. No pararemos hasta que la vida sea segura y libre para todas las mujeres”.

Rocío Carrasco es una mujer valiente, una superviviente. Su testimonio tiene un gran valor para visibilizar la violencia de género. No pararemos hasta que la vida sea segura y libre para todas las mujeres. #RocioVerdad1 — Adriana Lastra (@Adrilastra) March 21, 2021

Tampoco faltó el mensaje de apoyo por parte de Rocío Monasterio, la presidenta de Vox en Madrid: “Hoy media España ha entendido lo que es el síndrome de alienación parental. Lo sufren miles de niños, unos víctimas de padre, otros de madre”.