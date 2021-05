Enrique del Pozo planta cara a Antonio David Flores: “Te he perdido el miedo”

Enrique del Pozo vuelve a la televisión y lo hace de la mano del programa de Telecinco ‘Viva la Vida’ en el que se ha estrenado este fin de semana como colaborador. A sus 64 años, Enrique es conocido por su presencia en programas como Esta noche cruzamos el Mississippi, Día a Día, DEC o Crónicas marcianas, pero actualmente llevaba muchos años alejado de la televisión en Italia.

Enrique del Pozo es el nuevo colaborador de #VivaLaVida407 👏 https://t.co/W99j9wJACZ — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) May 29, 2021

El nuevo colaborador viene dispuesto a aclarar su situación y habla sin tapujos sobre el motivo de su ausencia en los platós: Antonio David Flores. “Me fui porque pasé una gran depresión con mi madre por culpa de Antonio David Flores”, asegura, “hubo ciertas personas que fuimos crucificadas por este señor. Una fue Rocío Carrasco, otra fue Rocío Jurado, otro fue Ortega Cano, otro fue Enrique del Pozo, otro fue la familia Campos y Belén Rodríguez”. “Fue el mafioso cómplice de una revista, que cada vez que mi madre salía a ese quiosco veía portadas en las que decía que yo me acostaba con niños”, confiesa.

Tras aquel desagradable episodio de ‘Crónicas marcianas’ en el que el ex guardia civil intentó agredir a Del Pozo, este vuelve a televisión dispuesto a reabrir la guerra entre ambos: “Tú solo vales para forrarte de dinero a base de lo que estás haciendo. Haber difamado y crear una red de insultos contra muchos compañeros. El miedo ya te lo he perdido, cuando tú quieras me tienes de nuevo”. Un nuevo frente para Antonio David Flores.