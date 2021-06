El portavoz de los Mohedano: “Quiero que se nos escuche”

Aunque José Antonio Rodríguez no lleva la sangre Mohedano por sus venas, es uno de los pilares en los que se apoya y se escuda el clan Jurado, tras la muerte de “La más grande”. El marido de Gloria Mohedano, que ha guardado los secretos de la familia durante décadas, está dispuesto a tirar de la manta para dar respuesta a su sobrina política ahora que ha finalizado la primera temporada de la docu serie “Rocío, contar la verdad para seguir viva”.

El sevillano se ha convertido en el nuevo portavoz de los hermanos de la cantante, Amador y Gloria Mohedano, y de su viudo, Jose Ortega Cano. Aunque la facción más joven, representada por los hijos adoptivos de Rocío Jurado y Ortega Cano, Gloria Camila y José Fernando, o sus nietos, Rocío y David Flores, no se han pronunciado sobre este asunto, todo parece indicar que hablará también para defender a la generación millennial de los Jurado, con los que hacen piña los Mohedano, en detrimento de Rocío Carrasco.

Jose Antonio ha saltado al ruedo mediático y se ha puesto a “porta gayola”. Frente al testimonio de su sobrina, que ha contado con un gran respaldo social y mediático, el marido de Gloria Mohedano se enfrenta a la polémica a pecho descubierto. Pero no se amilana ni ante las críticas ni ante la poderosa productora responsable del documental, La Fábrica de la Tele, la que más horas produce de entretenimiento rosa: más de cien horas mensuales de corazón y programas como Sálvame Diario, Sábado Deluxe y otros formatos de éxito, como el protagonizado por Rocío Carrasco.

No es la primera vez que el sevillano se enfrenta en público a su sobrina. En 2017, en “El programa de Ana Rosa”, confesaba que había mentido en el proceso de anulación de su matrimonio eclesiástico de Rocío y Antonio David y le pedía que retirara la denuncia de malos tratos a su ex marido. “Le recomiendo a mi sobrina que, si tiene corazón, retire la demanda-le rogaba con pocas esperanzas- Que haga lo que quiera porque lo va a hacer, pero se va a arrepentir toda su vida.”

Sorprendente debut en Socialité, programa de la misma productora de la serie de Rocío Carrasco

Más explícito y duro ha sido el pasado fin de semana, durante los actos del “Día internacional de Rocío Jurado”, que ha reunido a los Mohedano en Chipiona. En una conexión en directo durante la emisión de Socialité, José Antonio se pronunciaba con crudeza sobre la serie de Rocío Carrasco, dejando clara su postura. “Si ella no cree lágrimas de su hija, yo no me creo las suyas», decía, defendiendo a Rocío Flores y su versión de lo que realmente ocurrió el último día que madre e hija se vieron-”He escuchado las dos versiones y me creo la de Rocío Flores”.

Rocío y David Flores

Según el cuñado de Rocío Jurado, Carrasco es una marioneta de la “mente pensante, organizadora y creadora” del documental. “En la vida no se puede ir con odio, porque ese odio te termina comiendo a ti y te hace daño. Ella dijo que había que perder el miedo y lo ha perdido, pero el odio también lo tiene que perder. Mientras que no pierda el odio, no va a ser feliz en la vida” afirmó señalando a Fidel Albiac como el ‘culpable’ de la situación de distanciamiento que hay en el clan Mohedano. “Rocío Carrasco es la marioneta de esa mente que es la que dirige todo el tiempo”, aseguró José Antonio Rodríguez.

Apenas cuarenta y ocho horas después de estas declaraciones, hablamos con el tío de Rocío Carrasco, para conocer cuál será la estrategia mediática de los Mohedano ahora que ha finalizado la emisión del polémico documental. Jose Antonio nos aclara que no estará disponible para aclarar “chorradas, porque para mí lo que se está hablando no tiene importancia, son cositas que no tienen sentido”.

José Antonio nos explica el motivo por el que accedió a entrar en directo en Socialité, el programa que presenta María Patiño y que produce La Fábrica de la Tele: “Entré en Socialité porque era el programa que estaba en directo, aunque en principio, no pensaba hacerlo. Los periodistas que estaban allí con sus micrófonos mandan las declaraciones y luego las editan, de modo, que no siempre respetan lo que uno quiere decir. Yo quería dejar clara mi postura y creo que lo he hecho”.

Rocío Carrasco entra en directo

“Seguiré en mi línea y que me apoyen los que quieran hacerlo-manifiesta tras las críticas recibidas tras su directo en Socialité-Lo que si te digo es que no quiero entrar a aclarar chorradas. Lo que quiero es explicarme con tiempo y tranquilidad, en las mismas condiciones que Rocío Carrasco, que se nos escuche. Tiene que ser en un programa en directo y aunque ya sé que no voy a tener los mismos medios que ella, sí espero poder contar detalladamente muchas cosas y explicar todo desde la tranquilidad”.

De momento, tal y como nos confirma José Antonio, no se sentará en ningún programa de La Fábrica de la Tele: “No me han llamado de ningún programa de la productora de “Rocío, contar la verdad para seguir viva” . Me han llamado muchos periodistas pero prefiero hacerlo en televisión, en directo y con tiempo.” Por lo que nos cuenta no es una cuestión de dinero lo que puede hacer que se siente en uno u otro plató. Sólo pide que se le escuche con respeto y tener el tiempo suficiente para explicarse.