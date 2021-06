El abogado de Antonio David Flores: “Soy de poco ruido y muchas nueces”

“Nos ha demandado a la cadena y a La Fábrica de la Tele, la productora de la serie documental. A Rocío Carrasco no, ¿por qué Antonio David no demanda a Rocío por todo lo que está contando? ¿Tiene miedo a que se reabra el caso y se le vuelva en contra? ”. Así reaccionaba Carlota Corredera en la presentación del penúltimo episodio de “Rocío, contar la verdad para seguir viva”, confirmando que el ‘padre impío’, como lo llama Rocío Carrasco, ha presentado una demanda tras su despido de Telecinco.

“Lo sabemos desde hace tres semanas, pero lo vivíamos en privado y en estricta confidencialidad”, ha admitido la presentadora de la polémica serie documental. “Ni el juez ni nosotros se lo hemos contado, ¿quién habrá hablado?”, ha preguntado al aire haciendo referencia a la portada de la revista Diez Minutos que publicaba el último movimiento judicial del ex marido de Rocío Carrasco.

La gallega daba a entender que Antonio David Flores prefería llevar ante los juzgados a sus ex jefes antes que a Rocío Carrasco ya que “no podría demostrar que Rocío miente”. Sin embargo, la demanda a la que tendrá que responder la “cúpula” no trata de dirimir la veracidad del relato de la hija de Rocío Jurado, es una demanda laboral por despido improcedente, el primer paso de la batalla judicial que emprende Iván Hernández, el prestigioso abogado del ex guardia civil contra los productores del documental.

El abogado de Antonio David mantiene silencio sobre su estrategia legal: “Poco ruido y muchas nueces”

A pesar de las insinuaciones de Carlota Corredera sobre el origen de la filtración de la exclusiva de Diez Minutos, señalando al entorno del ex colaborador, el hermetismo de éste, y el equipo legal que le representa, ha sido total desde que comenzara la emisión de “Rocío, contar la verdad para seguir viva”. Ni Antonio David ni su abogado responden a los periodistas que, como yo, nos hemos puesto en contacto en repetidas ocasiones para contrastar las informaciones desveladas por Rocío Carrasco en la docuserie o recabar su opinión.

Por eso, cuando Iván Hernández me llama desde un teléfono desconocido, me deja fuera de juego. “Te llamo para darte las gracias por el artículo que publicaste hace unos días-me dice.”. Se refiere a las declaraciones que me concedió Marcos García Montes en las que aseguraba que “Antonio David está mejor armado jurídicamente que Rocío Carrasco”. “He estado muy liado y no he podido llamarte antes-se disculpa el letrado-tampoco he contestado a tus llamadas ni a las de casi ningún periodista. Estoy desbordado y además, no quiero hacer declaraciones, no es el momento”.

Aún así, le insisto: “¿Es cierto que Antonio David pide tres millones de euros a La Fábrica de la Tele y Telecinco?.” Iván Hernández accede a aclarar lo que ha publicado Diez Minutos y otros medios sobre este particular. “No es cierto. Han puesto un cero más a lo que se ha solicitado por vía laboral. Son unos trescientos y pico mil euros lo que se pide por el lucro cesante tras su despido televisado. La cantidad se ha calculado en base a unas tablas. Los que hablan de que pide tres millones de euros supongo que habrán tenido acceso a la otra parte, son filtraciones interesadas.”-argumenta el letrado de Antonio David Flores

Hernández desmiente la información publicada por el periodista Saúl Ortiz que aseguraba en un medio digital que “Antonio David pide que se le reponga en su puesto de trabajo y podría llegar a solicitar más de tres millones de euros” por el “escarnio público”. Aunque no quiere desvelar su estrategia procesal, sí me avanza que habrá más demandas y querellas, interpuestas en nombre de Antonio David Flores y otros miembros de su familia a los que se ha dañado en su honor, violado sus derechos, injuriado o calumniado gravemente y con publicidad. Las 60 horas de entrevista con Rocío Carrasco que han permitido realizar a La Fábrica de la Tele un total de 14 programas en prime time, con una cuota media del 28% de share, están siendo analizadas al detalle. “Hay mucho trabajo que hacer. Estamos desbordados visionando todo. Llevará tiempo interponer las acciones legales pertinentes por vía la civil y penal. De momento sólo se ha interpuesto la demanda laboral ya que, en estos procedimientos, hay unos plazos más cortos. Aunque haya sido un despido televisado no voy a hablar, de momento, sobre el tema. Mi postura siempre ha sido siempre de poco ruido y muchas nueces.”