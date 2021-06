Carlota Corredera se cobra otra ‘víctima’: Kiko Matamoros se va de Sálvame

‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ se ha convertido en un auténtico fenómeno social que ha dividido a la opinión pública entre los que creen a fe ciega el testimonio de la hija de ‘la más grande’ y los que cuestionan alguna parte de su relato. La polarización también ha llegado a los platós de televisión, especialmente al de ‘Sálvame’, donde se han producido momentos de auténtica tensión entre los colaboradores a raíz de las diferencias que muestran en este sentido. El magacín vespertino de Telecinco parece tener una postura clara al respecto, y todo el que vaya a contracorriente no es bienvenido. Que se lo digan a Antonio Montero.

El tertuliano protagonizó un fuerte encontronazo con Carlota Corredera, que le reprochó muy duramente que llamara “mala madre” a Rocío Carrasco. La presentadora entró en cólera y pidió a la dirección de ‘Sálvame’ que eligiera entre ella o su compañero. No hizo falta. Antonio Montero prefirió evitar el incómodo momento y abandonó el plató del programa. Ya han pasado tres días, y de momento no ha vuelto. No parece que quiera hacerlo en mucho tiempo. “No pasa nada, así están las cosas ahora... Había seis periodistas en plató y todos callaron, creo que es el reflejo de los tiempos que vivimos”, explicó el paparazzi en exclusiva para La Razón.

Carlota Corredera tras una imagen de Rocío Carrasco

Menos de una semana después, la historia se ha repetido. Eran las 16.01 horas de la tarde del viernes 4 de junio cuando ‘Sálvame’ ha comenzado con Carlota Corredera como presentadora. En el plató se encontraba Kiko Matamoros, uno de los colaboradores con los que más enfrentamientos ha tenido en las últimas semanas. La de Vigo no ha tardado en lanzarle una advertencia: “El otro día me tuve que poner de rodillas por tu actitud y me ha salido un hematoma en las rodillas. Te pido que hoy te comportes”. La tensión entre ellos era evidente y ha terminado estallando de la peor manera.

Kiko Matamoros se va de Sálvame

Los cruces de acusaciones entre la presentadora y el colaborador se han sucedido desde el minuto cero del programa y la situación iba empeorando por momentos. Kiko Matamoros se ha sentido atacado por Carlota Corredera en varias ocasiones, hasta que al final no ha podido más: “No puedo abrir la boca. Cada cosa que digo, se me echa encima”, ha lamentado al tiempo que se levantaba de su silla para marcharse del plató.

Aunque David Valldeperas ha intentado calmarle, Kiko Matamoros se ha mostrado muy seguro en su decisión de abandonar el programa, al menos por unos minutos: “Es que la situación es insoportable ya”, se ha quejado mientras se marchaba del plató ante la indiferencia de Carlota Corredera. A diferencia de Montero, el exmarido de Makoke ha terminado regresando a ‘Sálvame’ sin hacer referencia alguna a su enfrentamiento. La presentadora no deja títere con cabeza, ¿quién será el siguiente?