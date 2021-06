Fidel Albiac y el sorprendente detalle del que nadie se ha dado cuenta

Rocío Carrasco puso el colofón el pasado miércoles a sus trece capítulos de ‘Rocío Carrasco: contar la verdad para seguir viva’ con una entrevista en directo conducida por Carlota Corredera. Más de 2,7 millones de espectadores estuvieron pendientes de las declaraciones de la hija de Rocío Jurado. Incluyendo entre ellos, cómo no, a Fidel Albiac. “El ser de luz”, al que así han bautizado en redes sociales, estuvo presenté en plató durante la emisión. El programa ‘Socialité' ha mostrado este sábado unas imágenes suyas en las que aparece como no le hemos visto nunca: llorando y emocionado. Una cara desconocida hasta ahora que algunos usuarios de internet también han cuestionado, asegurando que “sabía que le estaban grabando y ha sido un gesto forzado”.

Fidel Albiac y Anabel Dueñas en el plató de 'Rocío: contar la verdad para seguir viva'

Sea como fuere, hay un detalle que ha pasado desapercibido en los medios y que a día de hoy cobra una especial relevancia: la presencia de Anabel Dueñas en plató. La protagonista del musical de Rocío Jurado estuvo al lado de Fidel durante toda la entrevista y muy pendiente de su gran amiga Rocío Carrasco. Para todos aquellos que no la conozcan, Anabel saltó a la fama tras su paso por ‘Operación Triunfo’ en el año 2008. Años más tarde fue una de las cantantes del programa ‘Qué tiempo tan feliz’. A raíz de su paso por el programa presentado por María Teresa Campos conoció a Rocío Carrasco, y esta le propuso ser la protagonista del musical ‘Qué no daría yo’ en homenaje a la más grande. Desde entonces ambas se han vuelto inseparables, tanto es así que las dos junto a Fidel parece que forman el tándem perfecto. Pero no es oro todo lo que reluce.

Rocío Carrasco y Anabel Dueñas en una imagen de archivo

El pasado mes de octubre Telecinco sacó a la luz a diferentes testimonios que aseguraban que Anabel estaba “secuestrada” por Rocío y Fidel. Aseguraron, también, que la artista vivía con ellos, y que entre las exigencias del matrimonio para que esta protagonizase el musical estaba la de firmar “un contrato de confidencialidad” o directamente “vivir con ellos” para así poder tenerla controlada.

Mercedes Durán, compañera de edición de Anabel y también durante su paso por ‘QTTF’, concedió unas declaraciones hace meses en las que aseguraba que a raíz de conocer a Albiac y a Carrasco se olvidó de su familia, amigos y dejó a su por entonces pareja: “Vi por última vez a Anabel en julio de hace tres años, cuando recibió la oferta de Rocío Carrasco fue a su casa, hizo las maletas y se instaló en casa de Rocío y Fidel hasta el día de hoy. Me llamó después de dos meses para decirme que dejaba el grupo, que había dejado a su novio y que nos veríamos. Lo he pasado muy mal, me he llevado un año llorando porque es una decepción muy grande. Para mí era mi hermana y de pronto me deja por un musical, yo le di todo mi amor y mi confianza y ella me traicionó”.