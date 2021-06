Los poemas que desnudan a Itziar Castro: “Me caen bofetadas por ser yo misma, no por apoyar a Rocío Carrasco”

Aunque asegura que ser ella misma le pasa factura, se niega rotundamente a no serlo. Itziar Castro defiende sus convicciones sin miedo y promete un regalo concreto al periodista que no haga algo que, sentimos el «spoiler», hemos hecho. Hablamos con ella acerca de la mujer del momento, Rocío Carrasco, de las críticas y por supuesto, de su último libro, que salió a la luz tras proponerle la escritora Elvira Sastre durante el confinamiento que leyera un poema. Ella decidió leer uno propio, y la acogida fue tal que terminó por publicar un compendio en el que, como Castro reconoce, se ha atrevido por fin a mostrar al mundo lo que lleva tanto tiempo creando. «Aunque llevo muchos años escribiendo, no me he atrevido hasta hoy a mostrarlos en público: este libro es una selección de sentimientos, vivencias y momentos personales que hoy me atrevo a compartir», asegura. «Las palabras de Itziar caen, gota a gota y de una manera precisa, en la garganta sedienta de poesía de quien las lee», dice Elvira Sastre. Sin embargo, nos invade una duda. En un mercado literario en el que la poesía tiene un lugar tan complejo… ¿No habría sido más sencillo optar por unas memorias, por un libro repleto de anécdotas o por una novela? Hablamos con la actriz para saberlo.

–¿Por qué un libro de poesía?

–Siempre voy a contracorriente en la vida, y hace más de 20 años que escribo poesía como una necesidad básica y visceral. Me he abierto en canal y me he desnudado sin pensar en vender, para demostrar que bajo esta apariencia fuerte, hay dolor. Escribo poesía como terapia y como catarsis, pero también para hablar de la belleza, del sufrimiento...

–Es experta en autopromocionarte, pues lleva su libro consigo incluso en la alfombra roja. ¿Ya no es suficiente con ser famosa para vender?

–La gente cree que por ser famoso eres rico, y en muchas ocasiones, ocurre precisamente lo contrario. En ocasiones salimos en televisión y la realidad es que lo cobramos todo un año antes. Hay que estar siempre presente para que la gente compre y se entere de lo que pasa.

–Hablando de formas de enriquecerse… ¿No le gustaría participar en algún reality?

–Reconozco que me gusta verlos, pero no tengo espacio en ellos. Se dijo que había rechazado salir en «Supervivientes», y no fue así, pues no es una oferta que estuviera sobre la mesa. Lo que sí os puedo decir es que soy una mujer que ha crecido entre fogones, por lo que creo que la cocina es familia y hacer casa. Me gasto el sueldo yendo a estrellas michelin, así que los programas de cocina son los que más me llaman la atención...

–¿Ha llevado el caso de Rocío Carrasco al feminismo al «prime time»?

–Con el feminismo ocurre como con la poesía: la gente piensa que es un lenguaje complejo, pero se puede emplear el lenguaje llano y hablar de muchas cosas, así como se puede tratar la violencia de género desde la cotidianidad y desde la sapiencia de que nos puede pasar a todas. Sin lugar a dudas, Rocío Carrasco ha conseguido que el feminismo y la violencia machista estén en boca de todos, y lo más importante es que gracias al programa, el número de llamadas al teléfono de atención a las víctimas de violencia de género. Lo importante es eso.

La actriz Itziar Castro, durante el Festival Ibicine, a 24 de abril de 2021, en Ibiza, Islas Baleares (España).

–¿Te han caído muchas bofetadas por posicionarte a favor de Rocío?

–Me caen bofetadas diariamente por ser yo misma, no por apoyar a Rocío Carrasco, pero creo que lo importante es siempre coherente con una misma. La conocí en un evento y me pareció una mujer muy sensata, pero no es por eso por lo que decidí salir en el programa, sino porque creo que es esencial estar en las causas importantes cuando hay que hacerlo. Me dieron la opción en el programa de preguntarle lo que quisiera. ¿Quién no querría hacerlo? La respuesta la tengo clara, pero me gustaría que la dijera ella ante todos.

–¿En alguna entrevista no le han preguntado por el peso?

–Yo ya tengo una apuesta con mi jefa de prensa: a quien no me pregunte por eso, le regalo un jamón.