Itziar Castro se desnuda en redes “cual musa de Botero”

Atendiendo a un challenge artístico en redes sociales, la actriz se desnudó para emular a la mítica musa de Fernando Botero. Por ello, Itziar Castro se quitó la ropa y posó en el baño de su casa, desde donde se encuentra pasando sola estos días de confinamiento obligatorio por el coronavirus.

Una foto que ha sido admirada y criticada a partes iguales, y es que la actriz presume de no tener complejos y se muestra al natural siempre, algo que admiran muchos de sus seguidores, pero parece no agradar a otros, quienes incluso se atreven a darle consejos de salud. Por ello, y ante las críticas de los “haters”, Itziar se ha visto obligada a subir un vídeo en Twitter: “Os quiero dar las gracias a los que os preocupáis por mi salud. A los que me estáis dando consejos, gracias, no sabía que teníamos tantos médicos en España porque ahora en momentos de pandemia, debéis estar haciendo un trabajo maravilloso”, comenzaba diciendo en tono irónico.

“Me he desnudado porque me daba la gana, porque quería regalar arte. No hago apología de la obesidad, solo hago apología del arte, la cultura y la libertad. Ser gorda y ser feliz no está bien visto y no está bien aceptado”, continuaba. “Probablemente no sea sana, pero os voy a hacer una pregunta: ¿Por qué a la gente gorda se nos criminaliza directamente? (...) Simplemente soy feliz y me gusta compartirlo con el mundo”, de esta manera y lanzando este interrogante a sus seguidores terminaba el vídeo la actriz.