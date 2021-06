María José Cantudo se lleva al Cristo de Medinaceli a vacunarse

Esta mañana, María José Cantudo recibía la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus en un centro sanitario madrileño, y no se le ocurrió otra cosa que pedirle a su venerado Cristo de Medinaceli , del que es muy devota, “que me acompañe a vacunarme. A alguien le puede parecer una tontería, pero es lo que creo y siento. Y si algo tengo bueno es mi cabeza. Dentro de mi siento que él me ha acompañado a ponerme la primera dosis de Janssen. Soy una mujer muy creyente, con mucha fe, que cree en Dios y los seres humanos, aunque hay algunos que... Pero a pesar de todos los palos que me haya dado la vida confío en ella y en la bondad de la gente”.

María José vive ahora en el centro de Madrid, en un gran piso cercano a la Plaza Mayor, sola y sin pareja. Hace unos meses apareció públicamente por última vez en la boda de su hijo Manolo en San Lorenzo de El Escorial. No suele prodigarse en asistir a actos sociales y dedica buena parte de su tiempo al diseño de interiores, una de sus grandes pasiones.

María José Cantudo recibe la vacuna contra el coronavirus

“Queridos amigos, quiero compartir esta foto de uno de los días más especiales de mi vida. Mi hijo Manolo se casó hace unos días. Como nunca he dado una exclusiva la quiero compartir con todos vosotros. Les deseo toda la felicidad del mundo a mi hijo y a su mujer Maribel y que se pongan ya manos a la obra....”, escribió entonces a través de sus redes sociales, las plataformas que ahora utiliza para comunicarse con sus fans y seguidores.