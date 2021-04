Rosa Benito a Rocío Carrasco: “Si descuelgas el teléfono, yo voy a estar ahí”

Esta mañana en el programa ‘Ya es mediodía’ de Telecinco en el que colabora Rosa Benito, la tía de Rocío Carrasco se ha pronunciado sobre la entrevista televisiva que dio el pasado miércoles desde el plató de la docuserie “Rocío. Contar la verdad para seguir viva”, en el que narró el duro episodio de la agresión por parte de su hija: “Yo no sabía lo de la paliza”, ha asegurado Benito, quien decidió no ver el documental desde el primer capítulo porque sintió ansiedad.

“Esto pasó hace 9 años y yo pienso que todos cambiamos, y hay una niña y una madre que se deberían de reencontrar, hablar y darse una oportunidad. La hija dice que quiere a su madre y su madre también quiere a su hija, entonces... una oportunidad. Hablarse aunque sea por teléfono. Yo entiendo el miedo porque cuando estás y has pasado una depresión, eso no se te va nunca, el miedo existe”, confiesa, aunque tiene claro que “entre una madre y unos hijos el cordón umbilical no se rompe nunca, pase lo que pase. Habrá que esperar tiempo”.

“Ella no quiere perder a sus hijos, pero su hija tampoco quiere perder a su madre. Están haciendo las dos lo mismo, pero ninguna da el paso, y cuando se da, no se llega”, dice Rosa Benito.

Rosa Benito contesta a su sobrina, Rocío Carrasco en 'Ya es mediodía'

Cuando se ha cuestionado su apoyo a Rocío Carrasco tras su testimonio en el documental, Rosa Benito lo tiene claro: “Yo la he defendido siempre. Yo no voy a decir por qué no nos hablamos, ella tampoco. Me he peleado con mucha gente y me han puesto de todo. Toda la familia ha estado con ella siempre, todos la hemos apoyado”.

En documental, su sobrina confesó que sigue queriendo a Rosa Benito y la sigue considerando su tía, pese a todo. Unas palabras que han ablandado a la colaboradora que confiesa que siente lo mismo por ella, “yo también la quiero, si ella descuelga el teléfono yo voy a estar ahí, sin ninguna pregunta, lo tengo súper claro”. Pero Benito asegura que, por el momento, no se encuentra “preparada” para dar el paso ella misma.