Raquel Mosquera y la deuda a la que se enfrenta tras salir del hospital

Raquel Mosquera no atraviesa su mejor momento en la actualidad. EGOS publicaba en exclusiva el 14 de abril su ingreso en el Hospital Puerta del Hierro de Madrid debido a un brote psicótico. Tras casi dos semanas sin salir del centro médico, fue el pasado domingo cuando recibió el alta hospitalaria para continuar con la recuperación rodeada y arropada por los suyos. La viuda de Pedro Carrasco confesaba a su salida, a la vez que intentaba ocultar su rostro, que «se encuentra fuerte y tranquila» después de que los médicos le «ajustaran la medicación». Sin querer desvelar detalles sobre si el motivo que realmente le llevó a un brote fueron las recientes declaraciones de Rocío Carrasco, sí aseguró que muy pronto volverá a ponerse al frente de su peluquería de Las Rozas (Madrid), negocio al que dedica su vida de lunes a sábado.

Es precisamente un tema referido a su faceta profesional el que se tratará hoy en estas líneas. EGOS ha mantenido una conversación telefónica con Ángela Beck, ex socia de Mosquera durante los años 2015 y 2016 en un local de estética que ambas montaron en Burgo Centro llamado Ab Lashes & Angela Beck, ubicado a pocos metros de donde tiene Raquel su peluquería en la actualidad. La relación comercial entre ambas acabó de la peor manera: en los juzgados. «Demandé a Raquel dos veces. La primera por un logotipo mío que ha seguido utilizando sin mi permiso y la segunda por los 23.000 euros que yo pedí por las reformas y apertura de ese local», asegura Ángela. Ella decidió actuar por la vía legal, y después de que ambas acudiesen a declarar a juicio, las dos sentencias acabaron viendo la luz el pasado año. La estilista lo detalla: «He ganado las dos sentencias. En ellas se condena a Raquel a pagar casi 6.000 euros», asegura. Casi un año después de todo aquello, Ángela Beck deja entender que «Raquel no presentó ningún recurso de apelación en el plazo que se le solicitó, y a día de hoy todavía no me ha pagado absolutamente nada de lo que me debe», resalta.

Raquel Mosquera por las calles de Madrid

Según ha podido comprobar este medio, el procedimiento, que ha sido llevado a cabo en el Juzgado de lo Mercantil número 13 de Madrid, explica que Raquel debe abonar 4.480,35 euros más costas a Ángela. Una suma que ronda los 6.000 euros, tal y como indicaba Beck. El auto además incide que se condena a Carrasco y Mosquera S.L. a cesar en la utilización de cualquier signo distintivo relativo al negocio que fue un día común, a retirar del tráfico económico todos y cada uno de los elementos comerciales, decorativos y publicitarios que incorporen el signo distintivo de la marca Ab Lashes & Angela Beck, así como a la «destrucción de los productos ilícitamente identificados con este signo distintivo y que estén en posesión del demandado».

Isi, su gran apoyo

Esto supone un nuevo varapalo para Raquel Mosquera tras la complicada situación emocional en la que se ha visto envuelta en las últimas semanas. Ahora se encuentra recuperándose de su último susto y cogiendo fuerzas para volver a la rutina. La viuda del boxeador Pedro Carrasco cuenta con el apoyo incondicional de su marido, Isi Mnemane, con el que ha protagonizado la portada de una conocida revista del corazón el pasado miércoles. El único deseo de ambos es estar tranquilos y en paz, y a excepción de las declaraciones que ofreció Raquel hace unas semanas sobre lo contado por Rocío Carrasco sobre su difunto marido, no tienen pensado conceder ninguna exclusiva ni entrevistas sobre este asunto. Lo que menos quieren en estos momentos es revivir un tema que tanto dolor produce a Mosquera. Isi y Raquel llevan más de ocho años de relación sentimental y tienen un hijo en común: Romeo. Además, la peluquera tiene otra hija, Raquelita, fruto de su relación pasada con Tony Anikpe.

Raquel Mosquera posa junto a Isi

Su ex socia espera que, una vez recuperada, afronte los pagos que le requiere el tribunal.