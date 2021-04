María José Campanario: «Mi hija Julia tiene carácter como yo, pero es pasota como su padre»

Julia Janeiro Campanario está de celebración. La joven celebra este domingo 18 de abril su mayoría de edad. Una fecha muy esperada para algunos adolescentes pero en su caso es tan solo un día más del calendario. Ni ella ni sus padres están nerviosos.

Quién mejor para definirla y hablar sobre Julia que su propia madre, la persona que mejor la conoce. María José Campanario ha mantenido una conversación telefónica con LA RAZÓN, y en ella explica, entre risas, que Julia «tiene mucho carácter, como yo, pero es igual de pasota que su padre». La odontóloga se muestra sorprendida por la expectación que está generando el aniversario de su hija, ya que tanto ella como la familia lo está viviendo de la manera más normal: «Estáis más nerviosos vosotros que ella. Julia está muy tranquila. La prensa la ha estado siguiendo y haciendo fotos pero lo lleva con naturalidad, que es lo que le hemos inculcado desde muy pequeña. Ella es una chica muy educada, pero no tiene pensado dar declaraciones», desliza Campanario, que reitera una y otra vez a este periódico la sorpresa que ha causado en su entorno íntimo el «despixelamiento» de su primogénita.

La odontóloga cierra filas con su hija para la que solo tiene buenas palabras. Tiene, eso sí, una espinita: «Ni su padre ni yo vamos a poder estar con ella para soplar las velas. Todo es debido a las restricciones. En cuanto abran Andalucía, correremos a abrazarla como se merece», recalca orgullosa. María José está tranquila, cree que su hija se encuentra en buenas manos: «Brayan (Mejía) es un chico monísimo que la cuida mucho», asegura. Él, junto al grupo de amigos de la joven, será el encargado de que este cumpleaños sea inolvidable. «Mi hija tiene una buena pandilla muy sólida y seguro que lo pasan genial. Julia no es una niña de multitudes, por eso no vive en el centro de Madrid. Ha sabido encontrar su sitio sin necesidad de exponerse», matiza.

La hermana de Andrea Janeiro es del todo consciente de lo que implica ser hija de quien es. Sabe que sus padres han estado vinculados a la prensa del corazón desde que ella nació, pero «no le da más importancia, tal vez porque lo ha vivido desde niña». Campanario lo reitera: «No lo parece pero Julia es una chica muy tímida. Las redes sociales no reflejan cómo es alguien en realidad». Julia, en su cuenta de Instagram, publica fotos e historias a menudo, pero en ninguna ocasión ha subido vídeos suyos hablando, tal vez por ese retazo de timidez del que habla su madre. De momento, Julia Janeiro no es ni Alejandra Rubio ni Andrea Janeiro. Julia parece que será un punto intermedio, ya que mantendrá sus redes sociales y tampoco manifiesta una total negativa a la hora de «colaborar con las marcas».

Al preguntarle a María José Campanario por la relación entre hermanas y si estas tienen encuentros en la capital, la odontóloga ha preferido no contestar «por respeto a ellas y su intimidad». Lo cierto es que según aseguran a este periódico fuentes cercanas a las protagonistas, ambas se han visto en más de una ocasión desde que Julia se mudase a Madrid el pasado año. La relación entre ambas es buena y saben diferenciar a la perfección los conflictos mediáticos que hayan podido tener sus padres durante todos estos años. Las dos son adultas y poco a poco van encaminando su vida fuera de sus nichos familiares. Cabe destacar que hace tres años Andrea Janeiro tomó la decisión de ser anónima y así se lo hizo saber a toda España a través de un comunicado. Esta opción está totalmente descartada por parte de Julia y su familia, ya que no ven la necesidad de dar ese paso por el momento. Otra opción que ni la familia ni la protagonista contempla es la de conceder una exclusiva para presentarse en sociedad, tal y como sí hicieron Alejandra Rubio o Isa Pantoja en su momento. Julia Janeiro tiene por ahora todas las páginas en blanco para decidir si quiere un perfil público o no.

A María José Campanario, en cualquier caso, no se le escapa que la saga familiar, tanto por parte de ella y el padre de Julia, como por la de la ex de Jesulín, Belén Esteban, hace que aumente el interés ante la entrada de un nuevo miembro del clan. A Julia también le afectó la guerra que entablaron hace un par de meses Campanario y Esteban después de una publicación de la primera en la que decía a su archienemiga: «Eres un absoluto cero en nuestras vidas». La joven recibió algunos mensajes inapropiados. Todo se enfrió. Hasta hoy.