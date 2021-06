La debacle personal de Diego El Cigala: adicciones y juzgados

Agentes de la Policía Nacional detuvieron anoche en un hotel de Madrid al cantaor flamenco Diego “El Cigala” por un presunto delito de violencia de género ocurrido en Jerez de la Frontera, según adelantó Efe y ha podido confirmar este diario. El arresto se produjo sobre las 22:00 horas en el Hotel Catalonia Atocha, situado en el número 81 de la calle Atocha de la capital, donde se encontraba alojado en artista.

La supuesta víctima es su actual pareja, la jerezana Quina Méndez con la que lleva conviviendo seis años. Con ella tiene dos hijos (Manuel y Aurora), que se suman a los dos (Rafa y Diego) que tuvo con su mujer, Amparo, fallecida de cáncer y con quien estuvo 25 años. Tiene otro hijo, Johnny, fruto de otra pareja, tal y como contó a Bertín Osborne en 2018. Quina está también relacionada con el mundo del flamenco. Pertenece al clan Méndez, familiares de la Paquera, del que también forman parte Jesús Méndez. Según informan fuentes oficiales, los presuntos malos tratos del artista se produjeron en Jerez de la Frontera, aunque el cantante fue detenido anoche en Madrid.

El cantante Diego 'El Cigala' saliendo detenido de comisaría, a 10 de junio de 2021, en Madrid (España). El cantaor flamenco Diego El Cigala fue detenido ayer por un presunto delito de violencia de género.

Aunque aún hay pocos datos al respecto, la denuncia la habría interpuesto su pareja en las últimas horas, donde habla de maltratos continuados durante los dos últimos años. Tras ser detenido, el artista fue trasladado a la Comisaría de Centro, ha pasado la noche en un calabozo. Podía parece un hecho puntual, pero no lo es.

La vida de Diego Ramón Jiménez Salazar, el Cigala, vuelve a copar titulares por algo que nada tiene que ver con su música. No o es la primera vez que tiene que visitar un juzgado por un delito de agresiones. El Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid condenó en 2004 al Cigala por una falta de amenazas a una azafata en un vuelo que partía de Barajas y tenía como destino Tenerife. También sus adicciones le han traído más de un titular. Las primeras informaciones a este respecto más virales surgen con su participación en 2014 en El hormiguero, donde tus la entrevista que le realizó Pablo Motos las redes sociales se llenaron de mensajes en los que dudaban de su sobriedad. Cigala ayudó con su actitud a calentar el clima. Además de añadir frases durante su entrevista como “si ya sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas?”.

El cantante español Diego el Cigala, canta durante el estreno de su gira mundial “Todo lo que tengo”, que presentó hoy sábado en el Teatro Nacional de Santo Domingo (República Dominicana).

Quienes le conocen, aseguran a este medio que desde que falleció la primera mujer de El Cigala, todo han sido baches. Amparo Fernández falleció en su casa de Punta Cana, en la República Dominicana, por un cáncer. Recordar aquí que el cantaor consiguió la ciudadanía dominicana como otros famosos españoles. Es el caso del expolítico José Bono o del empresario Juan José Hidalgo. “Siempre he estado acompañado por mi esposa Amparo. Aparte de ser mi compañera se ha encargado de mi vida y mi carrera y en tan solo 6 meses murió de cáncer”, relató El Cigala a Bertín Osborne, hace tres años en Mi casa es la tuya. “Estábamos ya viviendo en la República Dominicana (vivía allí desde hacía 5 años), la trataron en Miami pero no hubo tiempo de curarla”. En esa misma entrevista, el cantante de 52 años admitía que “la convivencia, lo tengo que reconocer, es difícil, con este tipo de vida que llevamos los músicos. ¿Qué esposa aguanta que uno se ausente dos meses de su casa? Confío en que alguna vez me llegará la oportunidad”, comentó riendo.