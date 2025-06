Nagore Robles la lía al criticar a los niños que lloran en los aviones: el debate se ceba con ella

Nagore Robles no pasará a la historia de la televisión precisamente por callarse sus opiniones. Tampoco en su faceta como influencer tiene intención de ser la más comedida a la hora de expresar lo que piensa, pues ahí radica precisamente su encanto. La también presentadora se siente cómoda en la polémica, generando debate y haciendo que el público entre a valorar cuestiones que se dan por sentado, quizá para conseguir el progreso social. Sin embargo, a veces se pasa de frenada y el escándalo es tal que tiene que bajarse del burro.

La que fuese la expulsada con un mayor porcentaje de votos de la historia de ‘Gran Hermano’ en España sigue siendo muy polémica. Seguida por miles de personas por sus consejos de estilo y vida, por abrirse en canal y compartir su día a día sin filtros, contando lo bueno y lo malo que le sucede, ha planteado una nueva controversia. La exnovia de Sandra Barneda ha planteado un debate que se ha tornado agrio y es que considera que hay que replantearse los viajes en avión con niños, los cuales han crispado sus nervios en pleno vuelo. No todo el mundo opina como ella y alertan de lo equivocado de su planteamiento, convirtiéndose en un debate viral con grandes dosis de polémica.

Nagore Robles, en TVE: "Me saca del armario un tío que llevaba 50 años en él" La 2

Nagore Robles pide que los niños vuelen aparte

La influencer no es la primera en dejar constancia de lo molesto que resulta viajar con niños. En ocasiones, su comportamiento pone a prueba los nervios del resto de los pasajeros y hace plantearse si los padres están haciendo del todo bien su trabajo a la hora de educarlos. Es una cuestión delicada, pues por un lado estarían los “berrinches” que protagonizan a veces, molestando a propios y extraños, pero también hay ocasiones en los que sus llantos no pueden son controlados y se busca que el resto del pasaje tenga empatía con sus circunstancias.

Pero a veces se agota la paciencia y Nagore Robles ha pedido un espacio “libre de niños” para viajar. Sabía que entraba en terreno peligroso y que le lloverían las críticas, pero aun así quiso lanzarse a la piscina para poner a prueba la opinión de sus fans: “Ahora si queréis echadme a los leones, pero igual que hay un vagón para los perros en Renfe por alergia o molestias a otros pasajeros, deberían colocar juntos a todos los niños de un avión en una zona específica. He dicho”. Y tanto que lo dijo, pues pronto comenzaron a aparecer personas que no estaban conformes con su planteamiento y creen que se criminaliza a los niños por actuar como tales.

Nagore Robles en el story de la polémica sobre los niños y los vuelos de avión Instagram

Pronto Nagore Robles quiso llamar a la calma, al ver que el debate se descontrolaba y las críticas se cebaban con ella. Quiso dejar claro que no estaba culpando a los niños por ser niños, ni a los padres por verse desbordados en ocasiones y no poder gestionar la situación. Su intención era más dar un tirón de orejas a las aerolíneas por no facilitar un viaje cómodo para todos: “Hay niños molestos, como hay perros molestos, pero si se pone solución para una cosa: ¿por qué no para la otra?”, replanteaba, quitándole la culpa tanto a los niños como a sus padres.

“Bastante mal lo pasan, pero las aerolíneas pueden habilitar una zona en el avión donde estén ellos y nos avisen al resto que además pagamos por los asientos. Yo lo veo sencillo”. Y es que está cansada de tener que volar “con un niño pateando su asiento de rabia o cansancio o sin un niño llorando a gritos”. Nagore Robles subraya que ha abierto el debate para encontrar soluciones y no para culpar a nadie de la situación: “Jamás pondría mala cara a un niño o a una madre en tal situación. Es más, a veces intento distraer a los niños con muecas o cosas para ver si se distraen y paran. Pero hay veces que es imposible, lo sé”, reconoce. Piensa que la solución pasa por debatir sobre la posibilidad de habilitar espacios exclusivos para familias o vuelos en los que no incluyan niños pequeños, como ya se hacen en hoteles o espacios en los que solo pueden acudir adultos, deseosos de desconectar de los más pequeños.