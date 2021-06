Exclusiva: Rocío Carrasco no ha pedido la reapertura de su caso contra Antonio David Flores

Han pasado tres semanas desde que Rocío Carrasco pusiese el colofón a la primera parte de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ mediante una emotiva entrevista en plató. En ella, la hija de Rocío Jurado volvió a confirmar las intenciones que tiene junto a su abogado, Javier Vasallo, de pedir la reapertura del caso contra su ex, Antonio David Flores. La denuncia que interpuso Carrasco por lesiones psicológicas se encuentra sobreseída en el Supremo desde el año 2018. Esto supuso un varapalo judicial para la mujer de Fidel Albiac, después de que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 1 de Alcobendas argumentase, a raíz de su ingreso en el hospital, que “no existen indicios de que dicho ingreso fuera motivado por el hecho de que don Antonio David entrara en el programa televisivo, incluso cuando todavía no había formulado ningún tipo de comentario a la conocida como prensa rosa”.

Rocío Carrasco en el plató de 'Rocío: contar la verdad para seguir viva'

Es por esto y otros muchos motivos que la protagonista aseguró el pasado miércoles 2 de junio durante su presencia en plató que “cree en la justicia porque vivimos en un Estado de derecho”. Ella quiere que se le escuche en la sala, y confesó que no quería pedir una “sentencia condenatoria”, simplemente que escucharan su testimonio y el de otras personas implicadas en esta historia. La única manera que tiene de conseguir sus propósitos es aportado nuevos testimonios o denuncias tras el “sobreseimiento provisional” determinado por los magistrados y confirmado después por el Supremo.

‘La Razón’ ha tenido acceso a varios autos en los que no hay ni rastro de peticiones de reapertura de su caso.

Rocío Carrasco y Antonio David en una imagen de archivo

Tanto Rocío Carrasco como otros rostros de la relevancia de Carlota Corredera o Ana Bernal-Triviño, manifestaron desde el pasado mes de marzo, cuando dio comienzo el documental, su apoyo público a la ex de Antonio David para que se reabriese su caso por violencia de género. Tres meses después de que Rociíto comenzase a exponer su verdad y casi dos años desde que recibiese la primera llamada para llevar a cabo este formato, no ha tomado ninguna medida judicial al respecto. ¿Será suficiente la exposición mediática para revitalizar una causa? ¿Porqué no lo hace ahora? ¿Querrá esperar a que termine la segunda parte de la docuserie? Cabe recordar que a partir de este otoño Carrasco dará todas las explicaciones sobre el motivo que le llevó a separarse de gran parte de su familia, centrando, una vez más, el foco en la figura de Antonio David Flores como el supuesto culpable de todos sus males.