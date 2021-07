La mano derecha de José Luis Moreno, un exactor de cine para ADULTOS

El nombre de José Luis Moreno está en boca de todos a raíz de su detención en su casa de Madrid el pasado martes 29 de junio, acusado de liderar una supuesta organización criminal de estafa y blanqueo, entre otros delitos de falsedad documental y alzamiento de bienes. Tras pasar dos noches en el calabozo, el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional aprobó la petición de la Fiscalía y concedió al productor de televisión la libertad bajo fianza de tres millones de euros, tras comparecer en la mañana del jueves 1 de julio junto a otros imputados en la Operación Titella, que significa títere en catalán.

Entre los más de cincuenta detenidos y presuntos implicados en la trama, destaca el nombre de Martin Czehmester, un exactor de cine para adultos gay que se habría convertido en la mano derecha de José Luis Moreno en los últimos años. Entre ellos existía una relación muy estrecha y el checo solía acompañar al magnate de la industria televisiva en sus presentaciones y eventos, ocupando un discreto segundo plano que ahora, atendiendo a los últimos acontecimientos, ha cobrado más relevancia. El artista, según apunta El Confidencial, aparece como administrador y apoderado en algunas de las empresas que supuestamente se habrían utilizado para estafar dinero a diferentes sociedades e inversores.

Sin embargo, a Martin Czehmester no parece preocuparle la situación en la que se encuentra José Luis Moreno, atendiendo a las declaraciones que concedió a José Araque en ‘Ya es mediodía’: “Yo no sé nada, estoy fuera de España, me tengo que informar bien”. Completamente ajeno, el actor checo no ha vuelto a pronunciarse sobre el tremendo escándalo que ha salpicado a su socio y amigo, que le ayudó en sus primeros pinitos en la interpretación más allá del cine para adultos.

Martin Czehmester junto a José Luis Moreno

Martin Czehmester intervino en numerosas producciones de José Luis Moreno, como ‘Aquí no hay quien viva’, ‘A tortas con la vida’, ‘Escenas de matrimonio’ ‘Planta 25′ o ‘La sopa boba’, donde contaba con un papel habitual en la serie. La última vez que se le pudo relacionar con un proyecto del empresario millonario fue en enero de 2020, cuando se dejó caer en la presentación de ‘Resplandor y tinieblas’, la última ficción del magnate, junto a actrices internacionales de la talla de Denise Richards o Jane Seymour.

Además, en el año 2011, José Luis Moreno intentó fichar a Martin Czehmester para ‘Noche sensacional’, un programa de variedades al más puro estilo del mítico ‘Noche de fista’ de Televisión Española que produjo para 13tv, la cadena de la que la Conferencia Episcopal es accionista mayoritaria. En cuanto la orden religiosa se percató de que el productor quería contar con un exactor de cine para adultos gay, se puso en contacto con él para que le retirara del proyecto de forma inmediata.