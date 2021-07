Sandra Barneda denuncia las amenazas de José Luis Moreno: «Me dijo que me iba a CORTAR EL CUELLO»

La detención de José Luis Moreno por su presunta implicación en una organización criminal relacionada al narcotráfico ha sacado a la luz los testimonios de numerosos afectados por el productor. Tanto personas anónimas como rostros conocidos han denunciado las deudas o las amenazas directas recibidas por parte de Moreno. Entre ellas, Sandra Barneda quien vivió un tenso momento durante una pausa publicitaria del programa “Hable con ellas” a la que acudió el ahora detenido.

“Me dijo que me iba a cortar el cuello si seguía preguntando como pregunté”, ha relatado la presentadora. La conversación no pudo ser más desagradable. Moreno, muy nervioso, le preguntaba: “¿Pero es que tú te crees que me importa a mí tres carajos que te ofendas tú? ¿Tú quién eres? ¡Tía! ¿A dónde vas?”. Barneda le contestaba: “Perdona, no me hables así. No me hables en este tono”. Pero el madrileño insistía en increparla: “¿Cómo que no te hable así? No me hables tú a mí así. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu carrera? ¿Qué has hecho?… ¡Ni una más, ni una más!”.

La detención del otrora ventrilocuo no ha pillado por sorpresa a la presentadora quien afirma que «Creo que ha tenido mucha impunidad durante muchísimos años. Mucha gente del medio sabe cómo es este señor. Es el símbolo de una España que ha desaparecido y está acostumbrado desde la mafia más retrógrada. No se puede admitir una amenaza pública. Cada vez que hablaba de mí hablaba mal, pero no me amedrenté. Lo suyo va más allá del machismo. Las palomas blancas siempre ganan a los pájaros negros y se está demostrando«, ha zanjado.