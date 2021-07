Un abogado de la trama de José Luis Moreno: “Es todo un montaje policial”

Todo se trata de un “montaje policial”. Así ha calificado el abogado de uno de los integrantes de la trama de la que supuestamente era cabecilla José Luis Moreno, la “operación Titella”. Tony Pascual, letrado de Javier Villalba, supuesto colaborador de Moreno y el único de los cuatro primeros acusados que el juez ha dejado en libertad sin fianza, asegura que la investigación no se sostiene, a pesar de estar declarada secreta y desconocer, por tanto, los indicios o pruebas que manejan los investigadores.

Impagos pero no estafas

Pascual está convencido de que el procedimiento va a ser declarado nulo. «Han mezclado unos temas con otros y no tienen nada que ver. Han querido vender una cosa que no existe y de que existan unos impagos a que haya una estafa va un trecho», asegura. Según el letrado, la causa ha estado declarada secreta «demasiado» tiempo: “tú puedes mantener el secreto dos meses, no dos años”, ha criticado. Esto, a su juicio, genera indefensión en su cliente y propicia una instrucción «viciada». «El juez ha tenido solo información de la Policía y la Guardia Civil y eso genera una investigación introspectiva», considera. Bajo su criterio, el procedimiento «está hecho a patadas»: «Han juntado varias piezas separadas y han querido montar un puzzle que no encaja», sentencia.

“Han puesto a Moreno de títere”

Con respecto al papel de Moreno en la trama, es categórico: “A él lo han puesto de títere y para dar publicidad a la operación. Él tendrá alguna de esas empresas pero no todas”, sostiene, y niega tajantemente que estemos hablando de 700 empresas. “Eso es lo que os han vendido a vosotros”, apunta en relación a los periodistas. El letrado asegura que conoce el asunto porque estuvo personado desde el principio del procedimiento, hace más de tres años, cuando un banco gallego denunció unos impagos, momento en el que la causa aún no era secreta. Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional que ha instruido el caso desde hace dos años, Ismael Moreno, autorizó a los investigadores la intervención de las comunicaciones del productor desde el verano pasado y otras medidas invasivas porque la petición de los investigadores estaba suficientemente motivada y había indicio serios de criminalidad.

Una semana para reunir la fianza

Mientras el magistrado dejó al cliente de Pascual es libertad con las medidas cautelares de firmar una vez a la semana en sede judicial y retirada de pasaporte, a los otros tres presuntos cabecillas les ha impuesto fianzas muy elevadas. Nada menos que tres millones para Moreno, 200.000 para Antonio Luis Aguilera y 10.000 para Marta Dillet, secretaria de Moreno. Los tres tienen hasta las 15:00 horas del jueves, justo una semana, para abonar las cuantías en metálico o con avales bancarios o hipotecarios. Dado la apurada situación económica que atravesaba Moreno (su casa está embargada) y la cantidad de enemigos que se fue granjeando por sus impagos, puede que le cueste reunir esa cuantía.