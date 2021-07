Zahara confiesa: “Yo soy feminista pero también soy MACHISTA”

Egos Famosos

El programa ‘Este es el mood’ de Badoo vuelve con una tercera temporada que aborda cuestiones como el feminismo: el empoderamiento, la brecha salarial, o la desigualdad de género. Y para hablar de ello, el programa ha contado con la cantante y compositora Zahara, que recientemente ha lanzado su álbum ‘Puta’, en el que habla del maltrato y abusos que sufrió. Un disco en el que comienza pidiendo perdón: “La única manera que tenía para enfrentarme a contar todo lo que viví era primero tirando yo la primera piedra de alguna manera, siendo consciente de que todo lo que había hecho mal o que me habían pasado, estaban relacionadas”.

La artista también habla sobre el empoderamiento femenino, un concepto que, dice, fue al principio perjudicial para ella: “Cuando era pequeña el empoderamiento femenino era precisamente lo que me hacía no contar nada. Como no tenía referentes que pudieran sentirse bien sintiéndose inseguras, veía que no había hueco para lo que tenía que contar. Este concepto ha sido perjudicial para mí, pero ahora con los años veo que se trata de generar ejemplos de empoderamiento de lo no normativo, de lo no bello, que en esa expresión del dolor existe fortaleza”, comenta. Además, la artista define el feminismo como un mecanismo para cuestionarse roles instaurados: “Yo soy feminista pero también soy machista porque es la sociedad en la que vivo, y voy a equivocarme y a repetir patrones machistas que tengo instaurados, que son mecanismos ancestrales que se mueven dentro de mí y que tiran. Lo único que puedo hacer es pararme a cuestionarlo. El feminismo tiene esto, el cuestionarse”, confiesa.

“Solo rompiendo el corazón de otros me sentía dueña de algo”

El nuevo disco de la jiennense aborda temas profundamente personales, entre ellos un episodio de maltrato físico y psicológico que le llevó a estar dos años y medio sin componer: “Lo que me destrozó fue una relación con una persona que me maltrató psicológica y físicamente. Esto me dejó con esta tara en el alma de tener miedo a relacionarme, de acabar acostándome con chicos compulsivamente porque no sentía nada, porque solo rompiendo el corazón de otros hombres me sentía dueña de algo”.

Zahara

En cuanto a su trayectoria profesional, que le ha llevado a ser uno de los referentes musicales femeninos, la artista comenta: “A mí se me ha llamado peyorativamente ambiciosa por tener mi sello. Esto me dolía profundamente”. Además, confiesa que revisitaría algunos de sus temas, entre ellos ‘Merezco’, una canción que le hizo popular: “La canción dice ‘me lo merezco por tonta’. ¡Pero tía! ¿Cómo que te lo mereces por tonta? Qué poco nos permitimos ser todo lo que somos, vivimos en la justificación continua, en la búsqueda extrema de la perfección”.

“Soy una yonqui del amor”

Uno de los singles de su ultimo disco es ‘Taylor’, un tema que habla de la dependencia del aplauso: “Cuando escribo este disco lo hago desde esa dependencia, porque el amor del público está supliendo el que no me sé dar a mí misma, soy una yonqui de eso. Porque soy una yonqui del amor y, como no lo tengo, el del aplauso es maravilloso. Pero cuando deja de aparecer el aplauso porque está la pandemia, descubro qué es lo que me falta, no tanto el amor del público sino el mío propio. Ahora siento que el aplauso por primera vez en mi vida no está intentando ocupar el hueco que me falta”.

Zahara . Presenta disco . Rubén Mondelo

También hubo momento en la entrevista de este primer programa para zanjar la polémica que se generó en redes a raíz de una foto que publicó la cantante en unos urinarios en la que se podía ver un cartel que decía: Si estás leyendo esto mientras meas es posible que te hayas equivocado de baño: “Fue un error porque no lo tengo incluido en mi día a día, lo que no significa que no quiera incluirlo, aprender de ello. Lo mínimo que podía hacer es una disculpa sincera porque lo que había dicho era hiriente, porque para nada pienso eso”.