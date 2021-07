Rocío Flores, prevenida, se enfrenta a sus peores PESADILLAS por ‘culpa’ de Rocío Carrasco

Rocío Flores y Rocío Carrasco trabajarán desde este mismo miércoles en la misma empresa, en Mediaset, más concretamente en Telecinco. Carrasco es el nuevo fichaje de ‘ Salvame’ mientras su hija continúa con su faceta como colaboradora en ‘El programa del verano’. Un mismo pasillo une ambos platós y, aunque se emiten en franjas horarias distintas, es factible que madre e hija puedan coincidir en las instalaciones de la cadena de Paolo Vasile.

Rocío Flores y Rocío Carrasco en una imagen de archivo

Pero a Mediaset no le debe interesar, al menos de momento, que ese reencuentro se produzca. De hecho aseguran a este diario que harán todo lo que esté en sus manos para evitarlo, a pesar de que se cebe y se haga referencia a esta posibilidad. Una fórmula sería citar a la Carrasco no antes de las tres de la tarde y que su hija mayor abandonara la cadena no después de las dos, ya que el Programa presentado durante el verano por Ana Terradillos finaliza a las 13:30. Aunque cabe destacar que Rocío Flores también trabaja como colaboradora en ‘Tierra de nadie’, programa de Supervivientes presentado por Carlos Sobera que tendrá lugar en la noche de este mismo miércoles. Sálvame termina a las 21:00h y la citación de los colaboradores de Supervivientes es a las 20:00h.

Rocío Carrasco ficha por 'Sálvame'.

Teniendo en cuenta que en Telecinco ya preparan la continuación del docudrama de Rocío madre, donde su familia no saldrá bien parada, no conviene que exista esa reconciliación pública en estos momentos. No le conviene a la cadena y es por eso que a corto plazo no existirá ese reencuentro. Además, la hija de “la más grande” confesaba este martes que encontrarse con la joven Rocío sería contraproducente, porque supondría un retroceso en su tratamiento psicológico tutelado por especialistas. Y que ella, ahora, quiere sumar y no restar. Más claro el agua. También me aseguran que Rocío Flores tampoco está por la labor de verse con su progenitora, porque le duele en el alma todo lo que ha contado sobre ella y sobre su familia en el larguísimo documental. Tiempo al tiempo.